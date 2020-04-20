7 İspanyol yolcu THY uçağıyla ülkesine gitti

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen toplam 7 yolcu, güvenlik kontrollerinden geçerek, terminale giriş yaptı. Biletleme işlemlerini tamamlayan yolcular, pasaport kontrollerinden ardından görevliler tarafından uçağa yönlendirildi. Uçak, İspanya'nın Barselona kentine saat 13.15'te hareket etti. Barselona'ya giden THY uçağının akşam saatlerinde İspanya'da bulunan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek. THY uçağının Sivas'a iniş yapacağı ve yolcuların yurtlara yerleştirileceği öğrenildi.