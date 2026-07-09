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7 ilde yasa dışı bahis soruşturması! 750 milyon işlem hacmi: 7 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Burdur#Yasa Dışı Bahis#Operasyon
7 ilde yasa dışı bahis soruşturması 750 milyon işlem hacmi: 7 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 10:51

Burdur merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan ve hesaplarında 750 milyon TL işlem hacmi tespit edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrolle bırakıldı.

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Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yasa dışı bahis suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin banka elektronik para kuruluşu ile kripto hesaplarında yapılan incelemede; 750 milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edildi.

7 ilde yasa dışı bahis soruşturması 750 milyon işlem hacmi: 7 tutuklama

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

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Tespitler sonrası 6 Temmuz'da Burdur merkezli, Adana, Antalya, Denizli, Isparta, İstanbul ve Konya'da 9 şüpheli hakkında eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı talimatı verildi. Burdur Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı.

7 ilde yasa dışı bahis soruşturması 750 milyon işlem hacmi: 7 tutuklama

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7 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramada; çok sayıda dijital materyal, para transferlerinde kullanılan hesaplara tanımlı sim kartlar ve soğuk cüzdan hesapları ele geçirildi. 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Başsavcılıktaki ifadelerinden sonra 9 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 2'si adli kontrolle bırakıldı. 

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#Burdur#Yasa Dışı Bahis#Operasyon

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