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7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

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#Yasa Dışı Bahis#Uşak#Uşak Haberleri
7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 13:15

Uşak merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

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Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bu çerçevede Uşak, Denizli, Eskişehir, Kütahya, Gaziantep, Samsun ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yapılan incelemede, şüphelilere ait hesaplardan 385 milyon liralık işlem yapıldığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan 5 şüpheli sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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#Yasa Dışı Bahis#Uşak#Uşak Haberleri

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