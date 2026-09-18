7 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 25 tutuklama

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden faaliyet yürüten suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay yürütülen teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin faaliyetlerini gizlemek amacıyla yöntem geliştirdikleri belirlendi.

KRİPTO VE ALTINLA İZ KAYBETİRMEYE ÇALIŞTILAR

Soruşturma kapsamında, suç örgütünün faaliyetlerini maskelemek amacıyla 2 paravan şirket kurduğu tespit edildi. Şüphelilerin, bahis sitelerinin ana ekranlarında kullanılan şahıs hesapları ile paravan şirketlere ait hesaplar arasında para transferi yaptığı saptandı. Para hareketlerinin izini kaybettirmek amacıyla altın hesabı açıldığı ve kripto varlık alımı yapıldığı ortaya çıkarıldı. İncelemelerde, söz konusu hesaplara yaklaşık 3 aylık süreçte aktarıldığı tespit edilen 460 milyon 73 bin 80 TL'ye bloke konuldu.

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7 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Elde edilen delillerin ardından Kocaeli merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 32 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 25'i tutuklanırken, 7’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.