7 ilde şafak operasyonu! Bakan Yerlikaya: Organize suç örgütü çökertildi

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler, kazdıkları kuyulara düşecekler. Onların oyunlarını bir bir bozacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Hatay merkezli Ankara, Antalya, Mersin, Nevşehir, Sivas ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda; nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması, görevi kötüye kullanma ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarını işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Haberin Devamı

Medikal firmalar üzerinden genellikle yaşlı veya küçük yaştaki vatandaşların kimliklerini kullanarak usulsüz rapor çıkardıkları,

Hakkında rapor çıkarılan şahıslara boş kâğıtlar imzalatarak bu kâğıtları sahte reçete düzenlemekte kullandıkları,

Reçete düzenlemekte kullanılan boş kâğıtların bitmesi durumunda ise hasta veya hasta yakınlarının imzalarını taklit ederek sahte reçete düzenledikleri ve usulsüz düzenlenen reçetelere ait faturaları ve hak sahipleri adına noterde düzenlenmiş sahte vekâletnameleri kullanıp, PTT şubelerinden tahsil ederek haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: Ruhsatsız tabancalar, Suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda vekaletname, reçete, dekont ve senet ele geçirildi.

Ayrıca MASAK ve Adana SGK Sağlık Denetim Ekibiyle yapılan ortak çalışmalar sonucu organize suç örgütünün yaptığı eylemlerde; 6 bin 532 adet usulsüz olarak düzenlenmiş noter vekâlet belgesinin kullanıldığı ve kamunun yaklaşık 1 Milyar TL zarara uğratıldığı tespit edildi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve operasyonlara destek veren MASAK ve SGK Denetim Ekibini tebrik ediyorum. Alla h ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle.

Haberin Devamı