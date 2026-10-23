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7 ilde 'müstehcenlik' ve 'fuhuş' operasyonu: 45 gözaltı

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#ANKARA#Fuhuş Operasyonu#Gözaltı
7 ilde müstehcenlik ve fuhuş operasyonu: 45 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 19:02

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Ankara merkezli 7 ilde müstehcenlik ve fuhuş suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda, 45 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada, internet ortamında ve sanal medya sitelerinde müstehcenlik ve fuhuş suçlarını oluşturacak paylaşımlarda bulunulduğu tespit edildi. Bu kapsamda Ankara merkezli olmak üzere Diyarbakır, Mardin, Çankırı, İstanbul, Bolu ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 45‘i yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yurt dışında bulunduğu ve 1 şüphelinin başka suçtan cezaevinde bulunduğu belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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#ANKARA#Fuhuş Operasyonu#Gözaltı

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