7 ilde 'müstehcenlik' ve 'fuhuş' operasyonu: 45 gözaltı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada, internet ortamında ve sanal medya sitelerinde müstehcenlik ve fuhuş suçlarını oluşturacak paylaşımlarda bulunulduğu tespit edildi. Bu kapsamda Ankara merkezli olmak üzere Diyarbakır, Mardin, Çankırı, İstanbul, Bolu ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 45‘i yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yurt dışında bulunduğu ve 1 şüphelinin başka suçtan cezaevinde bulunduğu belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.