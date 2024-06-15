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7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 kişilik çete çökertildi

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#Ankara#Oto Sanayi#Çete
7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 kişilik çete çökertildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 20:39

Ankara'da vatandaşların araçlarına yeni parça takma vaadiyle çıkma parça takarak dolandıran 18 kişilik çete 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çökertildi.

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Alınan bilgiye göre olay, Şaşmaz Oto Sanayinde meydana geldi. A.A.'nın etrafında örgütlenerek faaliyet gösteren şahıslar, müşterilerin araçlarına yeni araç parçası diye sahte parçalar taktıkları, araçlarını tamir için bırakan vatandaşların paralarını alarak tamir etmedikleri, şehir dışında bulunan müşterilere yeni araba parçası göndermek vaadiyle paralarını aldıkları ve parçaları göndermedikleri tespit edildi.

Vatandaşları mağdur ederek haksız kazanç sağlayan 18 kişilik çeteye Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 11 Haziran'da eş zamanlı olarak gerçekleştirdikleri operasyonda Ankara, Aydın, İstanbul, Samsun, Sakarya, Çanakkale ve Kırıkkale illerinde 18 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 225 fişek, suçtan elde edildiği düşünülen 1 milyon 250 bin Türk lirası paraya el konuldu.

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Gözaltında bulunan şahısların 14 Haziran'da mahkemeye sevk edilerek örgüt lideri A.A. ile birlikte Y.K., A.K, Ş.K., E.O. ve Ç.A. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Ankara#Oto Sanayi#Çete

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