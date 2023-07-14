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7 ilde fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

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#Eskişehir#Fuhuş Operasyonu#Gözaltı
7 ilde fuhuş operasyonu: 14 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 09:54

Eskişehir merkezli 7 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinin yanı sıra İstanbul, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Mersin ve Kütahya'da örgütlü olarak ‘fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama’ suçlarına ilişkin şüphelileri takibe aldı. Bir süre izlenen 14 şüpheli polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

7 ilde fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

Şüphelilerin evlerinde yapılan pompalı tüfek, çok sayıda cep telefonu ele geçirilirken, bilgisayarlarına da el konuldu. Eskişehir’e getirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında fuhuş yaptığı tespit edilen şüphelilere ise toplam 110 bin lira idari para cezası uygulandı.

7 ilde fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

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Şüphelilerin, Eskişehir’de kiraladıkları bir villada bilgisayarlı ‘sistem odası’ kurdukları ve fuhuş ile aracılık işlemlerini buradan yönettikleri tespit edildi. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

7 ilde fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

 

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#Eskişehir#Fuhuş Operasyonu#Gözaltı

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