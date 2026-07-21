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7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı

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#İstanbul#Operasyon#Dolandırıcılık Operasyonu
7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 10:02

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt lideri konumunda bulunan 1 kişi ve 2 örgüt yöneticisinin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik soruşturma kapsamında soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturmada adı geçen şüphelilerin mağdurları telefonla arayarak kendilerini banka görevlisi olarak tanıttıkları, hileli yöntemlerle para temin ettikleri tespit edildi. Teknik ve fiziki takip çalışmaları ve elde edilen deliller doğrultusunda, 21 mağduru dolandırdıkları belirlenen toplam 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON; 12 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere, Batman, Gaziantep, Amasya, Kırıkkale, Trabzon ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda cezaevinde bulunan 4 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, örgüt lideri konumunda bulunan 1 kişi ve 2 örgüt yöneticisinin da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Firari olan 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, soruşturmanın titizlikle devam ettiği belirtildi.

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#İstanbul#Operasyon#Dolandırıcılık Operasyonu

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