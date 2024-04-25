×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

7 ilde DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-29 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 23 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Bozdoğan-29 Operasyonu#DEAŞ#Operasyon
7 ilde DEAŞa yönelik Bozdoğan-29 Operasyonu Bakan Yerlikaya: 23 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 07:58

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen Bozdoğan-29 Operasyonları'nda 23 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre 7 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik “Bozdoğan-29” operasyonları düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Çanakkale, Hatay, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat olmak üzere 7 ilde düzenlenen operasyonlar sonucu DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, Hatay'da 10, Yalova'da 5, Konya'da 1, Yozgat'ta 3, Çanakkale'de 1, Sakarya'da ise 2 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullanırken 1 Haziran 2023 - 22 Nisan 2024 tarihleri arasında 10 aylık süre içinde DEAŞ terör örgütüne yönelik toplam bin 422 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 2 bin 991 şüpheli yakalanırken bunlardan 718’i tutuklandı. 566’sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bozdoğan-29 Operasyonu#DEAŞ#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!