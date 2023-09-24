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7 ilde büyük operasyon! Bakan Yerlikaya paylaştı: 72 zehir taciri yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Uyuşturucu#Bakan Yerlikaya#Zehir Taciri
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 10:17

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı, Muğla, Diyarbakır, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 72 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Ağrı, Muğla, Diyarbakır, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 72 zehir taciri yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:
25kg sıvı Metamfetamin ele geçirildi.
1 zehir taciri gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:
2 kg sıvı Metamfetamin ele geçirildi.
1 zehir taciri gözaltına alındı.

7 ilde büyük operasyon Bakan Yerlikaya paylaştı: 72 zehir taciri yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının #Lice kırsalında Şehit Jandarma Üsteğmen Murat ATAŞ Narkoterör operasyonu yapıldı. Operasyonda:
80 kg toz esrar
15 kg kubar esrar
834.000 kök kenevir
2.850.000 kök skunk ele geçirildi.
7 zehir taciri gözaltına alındı.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:
15 680 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
1 zehir taciri gözaltına alındı.

7 ilde büyük operasyon Bakan Yerlikaya paylaştı: 72 zehir taciri yakalandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün ayrı ayrı düzenledikleri operasyonlarda toplam,
95 kg Esrar
0.5 kg muhtelif içerikte uyuşturucu ele geçirildi.
14 zehir taciri gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığının yaptığı operasyonda
2.2kg esrar
1.6 kg metamfetamin ele geçirildi.
48 zehir taciri gözaltına alındı.

7 ilde büyük operasyon Bakan Yerlikaya paylaştı: 72 zehir taciri yakalandı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı operasyonda
13 kg esrar

Operasyonları yapan Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum

Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız!

Geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlenmelerine izin vermeyeceğiz!

Sizleri yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.

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#Uyuşturucu#Bakan Yerlikaya#Zehir Taciri

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