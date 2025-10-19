7 il için alarm verildi! Meteoroloji sarı kodla uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden İstanbul için sağanak uyarısı yapmıştı. Bugün kentte sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kurum tarafından paylaşılan tahminlere göre bugün batı ve Karadeniz bölgelerinde etkili olan yağış yarın yurdun geniş kesiminde görülecek.

Öte yandan 7 il için sarı kodlu alarm verdi. Sağanak uyarısı verilen bu iller sırasıyla Bolu, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce oldu.

İSTANBUL'DA SAĞANAK

İstanbul’da, sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, Beyoğlu Taksim’de vatandaş ve turistlere zor anlar yaşattı.

İstanbul’da sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Birçok ilçede olduğu gibi Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde de yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaş ve turistler zor anlar yaşadı. Yağışa yakalanan bazı turist ve vatandaşlar şemsiyeleri ile yağmurdan korunurken bazıları ise koşarak kaçmaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Artvin çevreleri, Adana'nın ve Osmaniye'nin güneyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya’nın kuzey ve doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Samsun ve Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz için yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre; 19.10.2025 Pazar günü Sakarya'nın kuzey ve doğusu, Zonguldak, Bartın, Düzce ile zamanla Bolu, Karabük ve Kastamonu illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BUGÜN YURTTA HAVA DURUMU

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya’nın kuzey ve doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Samsun ve Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı, kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Muğla haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalık bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeyi ile Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 25°C

Az bulutlu ve açık