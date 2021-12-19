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7 gündür kayıp Şerifa Çiçek ölü bulundu

#Diyarbakır#Şerifa Çiçek#Mehmet Çiçek
7 gündür kayıp Şerifa Çiçek ölü bulundu

Diyarbakır'da 7 gündür kendisinden haber alınamayan Şerifa Çiçek'in (23), evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta cesedi bulundu.

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Yenişehir ilçesi, Üçkuyular Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Çiçek, 6 yıllık eşi Şerifa Çiçek'ten 12 Aralık'tan beri haber alamadığını söyledi. Kızı Esma'nın (4) telefon ile kendisini araması ile işten izin alarak eve dönen Mehmet Çiçek, 3 aylık oğlu Enes ile kızını yalnız başına bulduğunu belirtti.

Eşinin cep telefonunu kızına verip evden ayrıldığını öğrenen Çiçek, yakınlarına durumu bildirdi. Mahallede eşini arayan Çiçek, sonuç alamayınca da polise haber verdi. Polis ekipleri, kayıp Şerifa Çiçek'in bulunması için çalışma başlattı.

7 gündür kayıp Şerifa Çiçek ölü bulundu

Şerifa Çiçek'in evine yaklaşık 10 kilometre mesafede Yenişehir ilçesi Dokuzçeltik Mahallesi'nde yüksek gerilim hattına bakım ve onarım için gelen ekipler, elektrik direğinin altında bir kadının hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemede, cesedin Şerifa Çiçek'e ait olduğu belirlendi. Çiçek'in cenazesi, otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

7 gündür kayıp Şerifa Çiçek ölü bulundu

 

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#Diyarbakır#Şerifa Çiçek#Mehmet Çiçek

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