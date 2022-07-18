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7 gündür kayıp olan Şehmus Ele'nin cep telefonu incelemede

#Şehmus Ele#Kayıp#Arama Çalışmaları
7 gündür kayıp olan Şehmus Elenin cep telefonu incelemede

Tekirdağ ile İstanbul sınırları içinde kalan Çamlıkköy Tabiat Parkı'na ailesiyle piknik yapmak için gelip, ormanda kaybolan Şehmus Ele'yi (20) arama çalışmaları, 7’nci günde de sürdürüldü. Henüz izine rastlanılmayan ve ormandan çıkıp, yerleşim bölgelerine gittiği üzerinde durulan Ele’nin bulunan cep telefonu, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde incelemeye alındı.

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İstanbul'da oturan Şehmus Ele, Kurban Bayramı'nın son günü olan 12 Temmuz'da, ailesiyle İstanbul'un Çatalca ile Tekirdağ'ın Saray ilçesi sınırlarındaki halk arasında 'Kastro' olarak bilinen Çamlıkköy Tabiat Parkı'na pikniğe geldi. Ele'den, piknikte ailesinin yanından ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Ailesi, Ele'yi bulamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ekiplerinin ilk gün yaptığı aramadan sonuç alınamayınca İstanbul ve Tekirdağ'dan gelen Jandarma Komando Arama-Kurtarma Tabur Komutanlığı (JAK), Polis Arama-Kurtarma (PAK), AFAD, AKUT ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve gönüllülerden oluşan 400 kişilik arama-kurtarma ekibi devreye girdi. Havadan dron, karadan iz takip köpeklerinin kullanıldığı arama çalışmaları başlatıldı.

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CEP TELEFONU VE BIÇAK İNCELENİYOR

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Aramaların 2'nci gününde, Şehmus Ele'nin ormana girdiği yerden 1 kilometre uzaklıkta cep telefonu ile bıçağı bulundu. Telefon ve bıçak, jandarma tarafından incelenmeye alındı. Kayıp haberlerinin ardından görgü tanığının, jandarmayı arayıp, Ele’yi 12 Temmuz’da ormanda gördüğünü söylediği belirtildi. Görgü tanığının ifadelerinin ardından arama çalışmaları, bu bölgede yoğunlaştırıldı. Aramalarda, Korsan Koyu yakınlarında önceki akşam Ele’ye ait olduğu belirtilen şort ve terlikler bulunurken, incelemeye alındı.

ORMANDAN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Şehmus Ele’yi arama çalışmalarına başlayan 400 kişilik ekibin sayısı azaltıldı. Bazı gruplar, aramadan çekilirken, jandarma ekipleri ise arama çalışmalarını İstanbul sınırları içinde kalan bölümde sürdürüyor. Şort ve terliklerin ana yola yakın mesafede bulunmasının ardından Ele’nin, ormandan çıkıp, yerleşim bölgelerine doğru gittiği ihtimali üzerinde duruluyor. Yerleşim yerleri bölgesinde jandarma tarafından 7'nci günde de aramalar sürdürülürken, Ele'nin cep telefonunun, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderildiği, diğer malzemelerin de incelenmesinin devam ettiği belirtildi. 

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#Şehmus Ele#Kayıp#Arama Çalışmaları

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