×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

7 gündür kayıp olan öğretmenin cansız bedeni bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Tuncay Arslan#Porsuk Çayı#Eskişehir
7 gündür kayıp olan öğretmenin cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 13:15

Eskişehir’de 7 gündür kayıp olan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan (51) için Porsuk Çayı’nda arama çalışmaları sürdürülüyordu. Tuncay Arslan’ın cansız bedeni Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı dalgıçları tarafından bulundu.

Haberin Devamı

Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan, 16 Aralık’ta Gökmeydan Mahallesi Dedeefendi Caddesi’ndeki evinden ayrıldı. Eve dönmeyen Arslan’ın yakınları, polise başvurdu. İhbar üzerine ekipler, Tuncay Arslan’ın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan incelemede Arslan’ın en son Doğualp Sokak’ta görüldüğü tespit edilirken, hemen yanındaki Porsuk Çayı’na düşmüş olabileceği değerlendirildi. Porsuk Çayı’nın kapakları kapatılıp içerideki suyun büyük bir bölümü tahliye edildi. Çaydaki aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı. 

7 gündür kayıp olan öğretmenin cansız bedeni bulundu

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün (AFAD) yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Odunpazarı Belediye Arama Kurtarma (OBAK), Tepebaşı Arama Kurtarma (TAK), Dorlion Arama Kurtarma, SARTEAM, itfaiye ekiplerinin de aralarında olduğu 50 kişilik ekip, çalışmalarını Porsuk Çayı’nın Şeker Mahallesi Kentpark mevkisinde sürdürüyor. Ayrıca, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden gelen dalgıçlar da arama çalışmalarına katıldı. Ekipler su üstü ve çevresinde arama yaparken, kurbağa adam ekipleri de su altında arama başlattı.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasın1 milyar 200 milyon TLlik devre mülk dolandırıcılığı: 9 kişi tutuklandı1 milyar 200 milyon TL'lik devre mülk dolandırıcılığı: 9 kişi tutuklandıHaberi görüntüle

7 gündür kayıp olan öğretmenin cansız bedeni bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU 

Eskişehir’de 7 gündür kayıp olarak aranan Türkçe öğretmeni Tuncay Arslan’ın cansız bedeni Porsuk Çayı’nda Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı dalgıçları tarafından bulundu. Kıyıya çıkarılan Arslan’ın cenazesi, savcılık ve polis incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Tuncay Arslan’ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. (DHA)

7 gündür kayıp olan öğretmenin cansız bedeni bulundu

7 gündür kayıp olan öğretmenin cansız bedeni bulundu

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tuncay Arslan#Porsuk Çayı#Eskişehir

BAKMADAN GEÇME!