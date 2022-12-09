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7 gündür kayıp olan gencin cesedi su deposunda, başından vurulmuş halde bulundu

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#İzmir#Ceset#Su Deposu
7 gündür kayıp olan gencin cesedi su deposunda, başından vurulmuş halde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 20:48

İzmir'in Dikili ilçesinde, 7 gündür kayıp olan Ahmetcan Zeyrek (27), bir su deposunda ölü bulundu. Zeyrek'in başından silahla vurulduğu, cesedinin ise yanık bir halıya sarıldığı belirlendi. Olayla Zeyrek'in arkadaşı gözaltına alındı.

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Dikili ilçesine bağlı Salihleraltı Mahallesi'nde, 2 Aralık'ta evinden ayrılan Ahmet Can Zeyrek'ten bir süredir haber alınamıyordu. 6 Aralık tarihinde Zeyrek'in yakınları, jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu. Zeyrek'in bulunması için geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Zeyrek'in en son arkadaşı B.K. (31) ile birlikte olduğunu saptadı. Harekete geçen ekipler, B.K.'yı gözaltına aldı.

ZEYREK'İN İNTİHAR ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Gözaltına alınan B.K.'nın sorgusunda, arkadaşı Ahmetcan Zeyrek'in intihar ettiğini ve cesedinin ise Kıratlı Mahallesi'ndeki bir su deposunda olduğunu söylediği belirtildi. B.K.'nın ifadesinden yola çıkan jandarma ekipleri, söz konusu su deposunda yaptıkları incelemede, Zeyrek'in cansız bedenini buldu.

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Soruşturma kapsamında, cesedin bulunduğu yerde jandarma ekipleri inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre, Zeyrek'in başına ateşlenen bir silah sonucunda öldüğü ve cesedinin ise yanmış olduğunu belirledi. B.K.'nin jandarma karakolundaki işlemleri sürerken, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunun araştırıldığı öğrenildi.

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