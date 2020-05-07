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Fatih YILMAZ/ALMUS(Tokat), (DHA)
Haber Giriş: 07.05.2020 - 17:15,Son Güncelleme:

7 gündür aranan alzheimer hastası kadın ölü bulundu

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7 gündür aranan alzheimer hastası kadın ölü bulundu
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TOKAT'ın Almus ilçesinde, 7 gündür haber alınamayan alzheimer hastası Ayşe Savdıç (55), yapılan arama çalışmalarında dere kenarındaki çalılıkların arasında ölü bulundu.

Almus ilçesine bağlı Karadere köyünde oturan evli ve 4 çocuk annesi alzheimer hastası Ayşe Savdıç, 7 gün önce evden çıktıktan sonra geri gelmedi. Yakınları çevrede yaptığı aramalarda Savdıç'a ulaşamayınca yetkililerden yardım istedi. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, jandarmanın da desteğiyle köy yakınındaki dere yataklarında ve ormanlık alanlarda arama çalışması başlattı. AFAD ve jandarma ekipleri bölgede bulunan dere yatakları ve ormanlık alanda çalışmalarını sürdürdü. Bugün yapılan aramalar sırasında Ayşe Savdıç'ın jandarma ekiplerince dere kenarındaki çalıların arasında cansız bedeni bulundu. Savdıç'ın cansız bedeni otopsi için Tokat Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

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