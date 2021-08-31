7 farklı noktada eşzamanlı yangın

Bursa Yıldırım’a bağlı Cumalıkızık ve Yiğitler mahallelerinde Kent Ormanı’nın 6 farklı noktasında eşzamanlı yangın çıktı. Dün 03.30 sıralarında ormanlık alanda 4 farklı noktadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar kendi imkânlarıyla yangını söndürmeye koşarken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevleri ormanlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına aldı. Çalışmalar sırasında ormanın 2 farklı noktasındaki alevleri de fark eden ekipler bölgeye takviye istedi. Çok sayıda itfaiye ve arazöz bölgeye gönderilirken, polis kundaklama şüphesi üzerine harekete geçti. Toplam 6 farklı noktada çıkan yangın çam ağaçlarının bulunduğu alana sıçramadan söndürüldü.

SAMANLAR ALEV ALDI

Öte yandan, aynı dakikalarda Balaban Mahallesi’nde ormana yakın 2 katlı ahşap evin altındaki samanlıkta da yangın çıktı. Samanların alev almasıyla kısa sürede büyüyen yangın eve sıçradı. Komşular, yanan evde bulunanları tahliye için yardıma koştu. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ahşap ev küle döndü.

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