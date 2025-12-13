×
7 dokunulmazlık dosyası Meclis’te

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de aralarında olduğu 7 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

KOMİSYONA GÖNDERİLDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ile İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun’un dokunulmazlıklarının kaldırılması amacıyla hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM’ye ulaştı. Dokunulmazlık dosyaları, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’na gönderildi.

