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7 bölgeye 7 TIR

#Mahmut Özer#Emine Erdoğan#TIR
7 bölgeye 7 TIR

Emine Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye’nin 7 bölgesindeki özel çocuklara eğitim materyalleri taşıyan TIR’ları, çocuklarla birlikte uğurladı.

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ÖZEL çocukların hak ettikleri yaşam düzeyine ulaşabilmeleri, eşit eğitim imkânlarından yararlanabilmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nca 2018’de başlatılan “Özel Çocuklara Özel Materyaller” projesi kapsamında, 7 bölgeye 7 TIR’ın uğurlanması için Cumhurbaşkanlığı’nda tören düzenlendi. Üretimi yapılan materyallerin sergilendiği standı gezen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, çocuklarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Emine Erdoğan, özel eğitim alan çocuklarla tek tek ilgilendi, onlarla bir süre etkinlik yaptı. Tören sonrasında Emine Erdoğan ve Bakan Özer beraberindekilerle 7 TIR’ı, 7 bölgeye uğurladı.

1 MİLYONU BULACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürüdüğünü belirterek, şu ana kadar 400 bin özel eğitim materyalinin gönderildiğini söyledi. Bakan Özer, 117 bin özel eğitim materyalini daha 7 bölgeye göndereceklerini, 2022 yılı içerisinde 483 bin yeni özel eğitim materyali yaparak, 2022 sonu itibarıyla 1 milyon materyali okullara ulaştırmış olacaklarını kaydetti. Özer, özel öğrencilerin materyalle ilgili hiçbir ihtiyacının kalmayacağını vurguladı.

7 bölgeye 7 TIR

NELER VAR?

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PROJE kapsamında, 2021 yılına kadar 8 bin 100 sınıfa 8 bin 100 set, 400 binden fazla özel eğitim materyali gönderildi. Dün gönderilen TIR’larda bulunan 3 bin setteki yaklaşık 117 bin materyalin, 3 bin özel eğitim sınıfı ve okuluna dağıtımı ile son 3 yıllık süreçte 11 bin 100 sınıftaki özel çocuk, özel materyallerle buluşmuş olacak. Materyal setleri, ilköğretim ve ortaöğretim okulları bünyesinde açılan hafif ve orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizlik, otizm, görme ve işitme yetersizliği olan öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim sınıfları başta olmak üzere özel eğitim okullarına devam eden özel çocuklara ulaştırılıyor. Kavram, okuma yazma, matematik, bilişsel beceriler, özbakım, günlük yaşam, toplumsal uyum, sosyal iletişim gibi alanlarındaki becerilerin kazandırılmasına yönelik hazırlanan materyaller ile öğrencilerin öğrenme ve üretme süreçlerinin zenginleştirilmesi hedefleniyor. Özel çocuklara özel materyaller, 4 ayrı set içeriyor. Orta-ağır düzeyde zihinsel yetersizlik ve otizmi olan öğrenciler için oluşturulan sette, örüntü küpleri, el kuklaları, kavram kartları gibi 46 parça ürün bulunuyor.

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#Mahmut Özer#Emine Erdoğan#TIR

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