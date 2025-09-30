×
HABERLERGündem Haberleri

7 bin yıllık insan ayak izi keşfedildi! Ender rastlanan bir buluntu

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Arkeolojik Keşif#Anadolu Arkeolojisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 11:14

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Karahüyük Mahallesi'nde yer alan Tell Kurdu Höyük'te yürütülen kazılarda, çok ender rastlanan bir buluntunun ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Anadolu'da 7 bin yıl önce atılan adımlar yeniden gün yüzünde. Hatay, Reyhanlı Karahüyük'teki Tell Kurdu Höyük kazılarında çok ender rastlanan bir keşfe imza attık. Milattan önce 5200'e, Ubeyd dönemine tarihlenen tabakalarda 5 insan ayak izi tespit edildi" dedi.

Bakan Ersoy, "Anadolu'da 7 bin yıl önce atılan adımlar yeniden gün yüzünde. Hatay, Reyhanlı Karahüyük'teki Tell Kurdu Höyük kazılarında çok ender rastlanan bir keşfe imza attık. Milattan önce 5200'e Ubeyd dönemine tarihlenen tabakalarda 5 insan ayak izi tespit edildi. Yağmurla ıslanmış çamurun üzerinde yürüyen insanlara ait bu izler, binlerce yıl öncesinden bize ulaşan eşsiz bir tanıklık sunuyor. Geleceğe Miras Projemiz ile 60 yılda yapılanı 4 yılda başarma kararlılığıyla, geçmişin izlerini geleceğe taşımaya, Türkiye'nin tarihi mirasını korumaya, keşfetmeye ve dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
NADİR RASTLANAN BULUNTULAR ARASINDA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise 21 Ağustos 2025 tarihinde 8 bin 564 açmasında yapılan çalışmalarda gün ışığına çıkarılan ayak izlerinin, yoğun yağmura veya suya maruz kalmış çamurlu dolgu tabakasında yürüyen bireylere ait olduğu belirlendi.

Anadolu arkeolojisinde nadir rastlanan buluntular arasında kabul edilen bu keşif, dönemin sosyal ve kültürel yaşamına dair önemli ipuçları sunuyor.

