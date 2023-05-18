7 bin sandıkta kırmızı alarm iddiası... CHP: Her oyu takip ediyoruz

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Muharrem Erkek düzenlediği basın toplantısında, “Son derece sağlıklı bir altyapımız var. Sistemimiz, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sonuçlarıyla arada farklılık varsa kırmızı alarm veriyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2 bin 269, milletvekili seçiminde 4 bin 825 sandıkta sistemimiz kırmızı alarm verdi. Gerekli itirazlar yapıldı, her bir oyu takip ediyoruz” diye konuştu.

MAÇ 0-0 BAŞLIYOR

Oyu geçersiz sayılan ya da sandığa gitmeyen 9 milyon 332 bin 698 seçmenin bu seçimlerde iradesini ortaya koyamadığını da belirten Erkek, “14 Mayıs’taki seçim bitti. Bu seçimin kazananı olmadı. Cumhurbaşkanı güvenoyu alamadı. Şimdi yeniden seçime gidiyoruz. Yeni bir maça çıkılacak ve bu maç 0-0 başlıyor. Lütfen herkes sandığı gitsin” dedi.