7 bin 330 çocuk koruyucu aile yanında

Emine Erdoğan, dün Beştepe’de düzenlenen Koruyucu Aile Programı’nda vali eşleri ve koruyucu ailelerle bir araya geldi. Emine Erdoğan, “Bir çocuğa aile olarak sergilediğiniz bu erdemli tutum ile kan bağının değil kalp bağının esas olduğunu gösteriyorsunuz. Sizlere tüm insanlık adına şükranlarımı sunuyorum” diyerek şöyle devam etti:

“2002 yılında koruyucu aile yanında kalan çocuk sayımız yalnızca 515’ti. 2012’de valilerimizin eşleriyle başlattığımız Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile hizmeti daha etkin bir hale geldi. Büyük bir mutlulukla ifade etmek istiyorum ki, bugün 6 bin 29 ailemizin yanında tam 7 bin 330 çocuğumuzun bakımı sağlanmaktadır. Sadece 2019 yılında Türkiye genelinde 1272 koruyucu aile yanına 1563 çocuk yerleştirildi.”