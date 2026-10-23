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7 ayrı kurşunlama ve kundaklama eylemi aydınlatıldı: Çetelerin taşeronları yakalandı

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#Suç Örgütleri#Kurşunlama#Kundaklama
7 ayrı kurşunlama ve kundaklama eylemi aydınlatıldı: Çetelerin taşeronları yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 11:39

İstanbul'da iş yerlerini kurşunlayıp araç kundaklayan 'Çirkinler' ve 'Casperlar' şebekelerine yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, yakalanan şüphelilerin çoğunun 18 yaşından küçük olması dikkat çekti.

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Çirkinler ve Casperlar suç örgütleri tarafından İstanbul’da 24 Eylül’de Arnavutköy’de faaliyet gösteren bir iş yerine, 28 Eylül’de Başakşehir’de faaliyet gösteren başka bir iş yerine yönelik kurşunlama eylemleri gerçekleştirildi. Daha sonra 7 Ekim’de Esenyurt’ta bir iş yerine yönelik kurşunlama girişimi yaşandı.

7 ayrı kurşunlama ve kundaklama eylemi aydınlatıldı: Çetelerin taşeronları yakalandı

9 Ekim’de Güngören’de O.İ.T.’nin aracına yönelik kundaklama eylemi gerçekleştirilirken, aynı gün başka bir iş yeri de kurşunlandı. 15 Ekim’de Bayrampaşa’daki bir kafeye, 20 Ekim’de ise Esenyurt’ta başka bir iş yerine yönelik kurşunlama eylemleri gerçekleştirildi.

7 ayrı kurşunlama ve kundaklama eylemi aydınlatıldı: Çetelerin taşeronları yakalandı

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9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu 7 ayrı eyleme ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, 11 şüphelinin yakalanması amacıyla 23 Ekim’de operasyon düzenlendi. Operasyonda 6’sı 18 yaşından küçük 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve bir miktar fişek ele geçirildi. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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#Suç Örgütleri#Kurşunlama#Kundaklama

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