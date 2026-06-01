7 aylık hamile olan hemşire evinde ölü bulundu! Karşılaştıkları manzara kan dondurdu

#Hemşire Esra Uğur#Antalya#Kepez
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2026 14:34

Antalya'da bir süredir eşiyle sorun yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 7 aylık hamile hemşire Esra Uğur (29), evinde ölü bulundu.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4314 Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. Bir hastanenin acil servisinde hemşire olarak görev yapan 7 aylık hamile Esra Uğur'a ulaşamayan yakınları, boşanma aşamasında olduğu eşi U.U.'dan yardım istedi. Adrese giden U.U., polis ekibiyle beraber içeri girdi.

Dairede yapılan kontrolde Esra Uğur koltuk üzerinde, kolunda serum takılı halde hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Esra Uğur'un hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından Uğur'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNESİ FENALAŞTI

Bu sabah Antalya Adli Tıp Kurumu'na gelen Esra Uğur'un annesi Emine ve yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü. İşlemlerinin ardından Uğur'un cenazesi, ailesine teslim edildi. Bu esnada gözyaşlarını tutamayan ve yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen annesi fenalaştı ve hazır bekleyen ambulansa alındı. Esra Uğur'un cenazesi ilk olarak görev yaptığı hastaneye götürüldü. Uğur'un cenazesi, buradaki törenin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedilecek.

İNTİHAR İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan polis, Esra Uğur'un kumar borcu olduğunu ve birkaç gün önce eşiyle boşanma kararı aldıklarını belirledi. Ekipler, Uğur'un koluna taktığı seruma anestezik enjekte ettiği ve hayatına son verdiği ihtimali üzerine duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

