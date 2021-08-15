7 aylık bilanço: 37 bin göçmen sınırdışı edildi

Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan veya oturma iznini yenilemeyen çok sayıda göçmenin sınır dışı işlemleri yurt genelinde devam ediyor. İstanbul İl Göç İdaresi’nce yapılan çalışmalar kapsamında da her gün yüzlerce Afgan uyruklu düzensiz göçmen sınırdışı ediliyor. Göçmenler, güvenlik ekipleri tarafından geri gönderme merkezine getiriliyor. Burada işlemleri tamamlananlar, sınırdışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na getiriliyor.

UÇAKLA GÖNDERİLİYORLAR

Her gün ülkelerine gönderilen yüzlerce Afgan uyruklu düzensiz göçmen İstanbul Havalimanı'nda Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi. Polis ekiplerince güvenlik noktasından geçirilen göçmenler, ülkelerine gönderilmek üzere uçağa bindirildi. İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bu yıl yakalanan ve sınırdışı işlemi uygulanan ya da sınırdışı edilmek üzere 22 ilde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilen düzensiz göçmen sayısının 37.072 olduğu belirtildi. Sınırdışı işlemi uygulanan yabancılardan 12 bin 893'ünün Afganistan, 5 bin 840’ının Pakistan, 18 bin 339'unun da diğer uyruklardan olduğu bilgisi verildi.

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