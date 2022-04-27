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7 aydır uydu takip cihazı ile takip edilen Caretta caretta ölü bulundu

#Kuşadası#Caretta Caretta #Deniz Kaplumbağası
7 aydır uydu takip cihazı ile takip edilen Caretta caretta ölü bulundu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı projesi çerçevesinde Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEKAMER) tarafından uydu takip cihazı takılarak 7 aydır takip edilen Caretta caretta deniz kaplumbağası Aydın Kuşadası Milli Parklar ekipleri tarafından ölü bulundu.

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DEKAMER tarafından uydudan sürekli takip altında tutulan Caretta caretta deniz kaplumbağası 12 Nisan’da Kuşadası ilçesi karşısındaki Yunanistan’ın Simi adasından sinyal alındı.

Simi Adasından sonrası sinyali kesilen kaplumbağa geçen Cumartesi günü Kuşadası'nda Milli Parklar ekipleri tarafından ölü bulundu ve EKODOSD tarafından DEKAMER ekiplerine teslim edildi.

DEKAMER veteriner hekimlerinin gerçekleştirdiği nekropsi sonucunda ön üyede misina ve ağdan kaynaklanan kesiler tespit edilirken, ölüm nedeni ise boğulma olarak belirlendi.

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#Kuşadası#Caretta Caretta #Deniz Kaplumbağası

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