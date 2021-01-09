7 aydÄ±r kayÄ±ptÄ±, acÄ± haber geldi

Olay, 8 MayÄ±s tarihinde KonyaaltÄ± ilÃ§esi, SarÄ±su Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi Saltanat Orynbayeva ve kardeÅŸleriyle birlikte yaÅŸayan Arailym Orynbayeva, 8 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ annesiyle tartÄ±ÅŸtÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine genÃ§ kÄ±z, evden Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra cep telefonunu kapattÄ±. Son olarak SarÄ±su bÃ¶lgesindeki ormanlÄ±k alana doÄŸru giderken gÃ¶rÃ¼len Orynbayeva'dan bir daha haber alÄ±namadÄ±. Olayla ilgili olarak soruÅŸturma baÅŸlatan Antalya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, aramayÄ± bÄ±rakmadÄ±. AKUT ve beraberinde AFAD ile ormanda uzun sÃ¼re arama yapan ekipler bir sonuÃ§ alamadÄ±.

GenÃ§ kÄ±zÄ±n son olarak gittiÄŸi yerleri cep telefonu sinyallerinden belirleyen polis, bu sabah saatlerinde yine SarÄ±su bÃ¶lgesi AnltÄ±nyaka Yolu Ã¼zerindeki ormanlÄ±k alanda arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±. AFAD ekiplerinin dahil olduÄŸu arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na Ã‡evik Kuvvet Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri de destek verdi. OrmanlÄ±k alanda arama yapan polis, Arailym Orynbayeva'nÄ±n cansÄ±z bedenini bir aÄŸaÃ§ta asÄ±lÄ± buldu. GenÃ§ kÄ±zÄ±n intihar ettiÄŸi Ã¼zerinde durulurken, cenazesi Antalya Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Cinayet bÃ¼rosu ekipleri, annesi Saltanat Orynbayeva'yÄ± teÅŸhis iÃ§in morga Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede Adli TÄ±p Kurumu morgunun Ã¶nÃ¼ne gelen Orynbayeva, iÃ§eriye girmeden Ã¶nce "Ä°nÅŸallah kÄ±zÄ±m deÄŸildir" diye dua etti. KÄ±zÄ±nÄ±n cesedini teÅŸhis eden Kazak anne, gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§erisinde dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±ktÄ±. Saltanat Orynbayeva'yÄ± yanÄ±ndaki arkadaÅŸÄ± sakinleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

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