7 ayda 642 suç örgütü çökertildi: 106 milyara el koyuldu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda, asayiş operasyonlarında alınan sonuçları açıkladı. Polis intiharları, gösteri yürüyüşlerine müdahale, insan kaçakçılığı, belediye yönetimlerine kayyum atamalarıyla ilgili önemli değerlendirmeler yapan Yerlikaya, DEM Partili milletvekilleriyle zaman zaman tartıştı. Toplantının başında “Ben kalbiyle dili bitişik bir insanım, az konuşurum ama doğruyu söylemeye çalışırım” diyen Yerlikaya şu bilgileri verdi: “Bugün itibarıyla 642 uluslararası, ulusal, bölgesel, yerel organize suç örgütü çökerttik. 424’ü KOM, 180’i narkotik, 38’i siber 4 bin 321 tutuklu, 2 bin 272 de adli kontrol. 106 milyar liralık mal varlığına el koyduk. Kırmızı bültenli 526 kişi yakaladık, yakalıyoruz, onların her birine diz çöktürüyoruz. Bu resimde insan haklarına bir aykırılık var mı? Yok. Normal yakaladığımızı veriyoruz.

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İHA’LARLA KONTROL

Mal varlığına karşı işlenen dokuz önemli suç; evden hırsızlık önceki dönemde günde 167 olurken, şu anda 90 günlük yüzde 46.1 düşürdük. Uyuşturucu, 35 bin 695 kişi tutuklanmış imal ve ticaretten. 1093 de kullanıcılıktan tutuklanmış, adli kontrolle beraber 50 bini geçmiş bu. Cezaevlerinde 345 bin kişi var, 112 bini uyuşturucu. Arzla ilgili böyle mücadele ediyoruz. 137 ton uyuşturucu almışız. İhtimali olan yerleri İHA’larla devamlı geziyoruz.

FAİLİ MEÇHUL KAMPANYASI

Kişilere karşı işlenen on önemli suçta aydınlatma oranımız Türkiye ortalaması 7 ayda yüzde 97.6. Dönemimden geriye doğru gidiyorum, faili meçhul, faili firarlarla ilgili kampanya yapıyoruz: ‘Bunu yakalayana ödül.’ İşyerinden ve kurumdan hırsızlık bir günde 100’den 63’e, yüzde 36.4 düşmüş. Oto hırsızlığı Türkiye’de günde 19’dan 10’a, yüzde 46.2, motosiklet hırsızlığı ki benim için çok hassas bu yüzde 47.8 düşürmüşüz. Kapkaç 55.6, yankesicilik 53.

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BİR ŞEYDE BAŞARISIZ

Bir şeyde başarısız, dolandırıcılık. Dolandırıcılıkta Türkiye 0.7 kırmızı yani 1’in biraz altında artmış. Çünkü çevrimiçi dünyada dolandırılıyoruz.”

23 BİN POLİS YAKA KAMERALI

- Güvenlik güçlerinde 23 bin 435 yaka kamerası bulunduğunu söyleyen Yerlikaya, 2025 sonuna kadar vatandaşla muhatap olan bütün kolluk görevlilerinde yaka kamerası olacağını vurguladı.“Vatandaşımızla tüm muamelatın kayıt altında olmasını istiyoruz. Artık karşı taraftan ‘Sen benim kim olduğumu biliyor musun’ diye bir cümle geldiği zaman ‘Kaydediliyor, kendine dikkat et’... Polis, kabul edilemez bir davranış içerisinde oluyorsa o da kendini yakacak. Geriye doğru 30 gün kayıtlı. Çünkü o kayıt mahkemede ve idari işlemler yapılırken tek delil olarak bize yetecek.”

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155 BİN SINIR DIŞI

- Tüm zamanların en büyük sınır dışı yani ‘deport’unu yaptık. 4 Haziran 2023’ten bugüne kadar 155 bin kişiyi kendi ülkelerine gönderdik, 119’unu ‘charter’ seferleriyle gönderdik. Haiti’ye, Addis Ababa’ya, Etiyopya’ya, Afganistan’a...