7 ayda 4 bin 426 yangın: 500 bin dönüm böyle kül oldu

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Türkiye haftalardır yüzbinlerce dönümü küle çeviren yangınlarla mücadele ederken Orman Genel Müdürlüğü’nün verileri çarpıcı rakamlar ortaya koydu. Buna göre, 2025’te toplam 75 ilde 4 bin 426 orman yangını çıktı. Bu yangınlarda 490 bin 769 dönüm alan zarar gördü.

EN FAZLA YANGIN ÇANAKKALE’DE

Yangın sayısının en fazla olduğu il, 498 yangınla Çanakkale oldu. Çanakkale’yi 336 yangınla Balıkesir, 283 yangınla İzmir, 277 yangınla İstanbul ve 214 yangınla Manisa takip etti. Yanan alan bakımından ise ilk sırada 100 bin 854 dönüm ile İzmir yer aldı. İzmir’i 80 bin 268 dönümle Bilecik, 50 bin 712 dönümle Karabük, 40 bin 431 dönümle Manisa ve 30 bin 654 dönümle Bursa izledi.

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HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucunda şu ana kadar; Karabük’te 74, Bilecik’te 16, Sakarya’da 12, Uşak’ta 13, Antalya’da 7, Bursa’da 5, Kahramanmaraş’ta 5 olmak üzere 66’sı konut toplam 132 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik. Tüm şehirlerimizde afetin izlerini hızla sileceğiz” dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 1 Haziran’dan bugüne kadar çıkan yangınlardan etkilenen illere 128 milyon 470 bin 242 TL ödenek gönderildiğini açıkladı.

KARABÜK’TE 45 EV YANDI

Karabük Merkez, Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde kontrol altına alınan orman yangınları bölgelerinde ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları dün de devam etti. Yangınlarda 45 konut zarar gördü. AFAD’ın hasar tespit çalışmaları sonrası 20 konutta yaşayan aileler, konteyner talebinde bulundu. Bu konteynerlerden 5’i Kamış köyündeki ailelere teslim edildi.

KAHRAMAN ÇİFTÇİYE 3 TANKER HEDİYE

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Bursa’nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerindeki orman yangınıyla ilgili söndürme çalışmalarına destek olmak üzere yola çıkan ve traktörüne bağladığı tankerin lastiğinin patlamasına rağmen bölgeye ulaşan çiftçi Ramazan Doğru’ya (64), biri Orman Genel Müdürü’nden olmak üzere tam 3 tanker hediye geldi. Doğru, su tankerlerinden 2’sini, yangınlarda kullanılmak üzere mahalleye bağışladı...

BELEDİYE BAŞKANI BOZBEY: BURSA’DA 3 MİLYON AĞAÇ YANDI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gürsu ve Harmancık’ta toplam 60.000 dönümden fazla alanın kaybedildiğini açıkladı: “Bu yangında Gürsu’da yaklaşık 13 bin 700 dönüm, Harmancık’ta ise yaklaşık 47000 dönüm civarında alanımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. İnanılmaz bir facia. Sadece Harmancık bölgesinde yaklaşık 2 milyon 300 bin civarında ağacı kaybettiğimizi söyleyebilirim. Merkezde de yaklaşık 680 bin civarında çam ağacını kaybettik. Toplamda bakıldığında 10 bin futbol sahası kadar alanı kaybetmenin üzüntüsünü toplum, şehir ve ülke olarak yaşıyoruz.”

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HARMANCIK TEYAKKUZDA

Bursa’nın ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz’da çıkan ve 5’inci gününde kontrol sağlanıp soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede dün 15.30 sıralarında alevler yeniden canlandı. Yeniden canlanan alevlerin, 7 helikopter ve 2 uçağın havadan, TOMA, su tankerleri ve arazözlerin karadan müdahalesiyle 17.45 sıralarında kontrol altına alınarak, ilerlemesi durduruldu. Yangın kontrol altına alındıktan sonra da bölgedeki ekiplerin teyakkuz hali devam etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı akşam saatlerinde yaptığı açıklamada “Bursa Harmancık-Orhaneli yangını kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir” dedi.

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BURSA’DA HAVAİ FİŞEKLE YANGIN ÇIKARAN TUTUKLANDI

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Tophane mevkisinde 28 Temmuz Pazartesi günü iddiaya göre, havai fişek atılması sonucu çalılık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ile vatandaşın müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevrede yapılan inceleme ve güvenlik kamerası araştırmalarının ardından S.D.’nin havai fişek atarak yangına sebebiyet verdiği, yanında bulunan arkadaşları M.B., A.K.,M.A. ve İ.E.C.’nin olaya karıştığı belirlendi. Bunun üzerine ekipler şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olaya karışan diğer şüphelilerden M.B.’ye konutu terk etmememe, A.K., M.A. ve İ.E.C. için de ‘Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenecek yer ve zamanda ayrı ayrı 50’şer adet ağaç dikme koşuluyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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KÜLLERİN ORTASINDA BİR VAHA: BAKINCA BAĞ OLDU

Bursa’da orman yangınının ortasında kalan 48 dönümlük nektarin bahçesi zarar görmedi. Gürsu İpekyolu Mahallesi’ndeki TOKİ Konutları ile Kestel Ağlaşan Mahallesi arasındaki bahçe, etrafı küle dönen bölgede çölde bir vaha gibi kaldı.

Bahçenin sahiplerinden Hamdi Ülgen, “Biz burayı devamlı suladığımız için kurtuldu. Yanar diye korktuk, burada çok büyük alevler vardı. Yanmadığını görünce köy olarak şaşırdık. Allah’ın hikmeti, verilmiş sadakamız varmış. Ama gözümüz gibi baktık bahçeye. Zeminindeki kuru otları zamanında temizledik. Bu da yangının sıçramamasında etkili oldu” dedi.