7 ayda 19.800 kaçak göçmen yakalandı

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3 Ağustos’a kadar olan olayların baz alındığı göç verilerinde, geçen yıla kıyasla sayılarda düşüş olduğu görüldü. 2022 yılında 826 olan düzensiz göç olayı sayısı 2023'ün ilk 7 ayında 707 olarak hesaplandı. Yasadışı yollarla yurtdışına çıkmak isterken yakalanan, Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve ekiplerce kurtarılan göçmen sayısı 2022 yılında 25 bin 460 iken, 2023'ün ilk 7 ayında 19 bin 800 oldu. Açıklanan verilerde denizlerde hayatını kaybeden göçmen sayısı da kıyaslamalı olarak paylaşıldı. Buna göre 2022 yılında 7 düzensiz göçmen hayatını kaybederken, bu sayı 2023'ün ilk 7 ayında 12'ye yükseldi. Yasadışı göç olaylarını organize ettiği şüphesiyle 2022 yılında 174 organizatör yakalanırken, 2023'ün ilk 7 ayında 76 şüpheli yakalandı.