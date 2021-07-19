7 ay önce ‘Korkuyorum’ yazılı mesajı paylaşmıştı! Aysel’i koruyamadık

Bingöl’de görev yapan Uzman Çavuş Hacı Yaşar (30) ile öğretmen Aysel Yaşar (29), kısa süre önce nikâh kıyarak evlendi. Uzman Çavuş Hacı Yaşar, izne ayrılmasının ardından memleketi Yozgat’a geldi ve 24 Temmuz’da yapacakları düğünleri için hazırlık yapmaya başladı. Hacı Yaşar ile Aysel Yaşar önceki gece düğün hazırlıklarını konuşmak için buluştu. Yaşar çifti, kent merkezindeki bir alışveriş merkezi önünde otomobil içinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Hacı Yaşar, tartışma sırasında tabancasını çıkarıp Aysel Yaşar’a ateş etti. Hacı Yaşar, daha sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi.

ACI HABERLE YIKILDILAR

Silah sesini duyanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aysel Yaşar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aysel Yaşar’ın cansız bedeni, olay yerinde polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Acı haberle, adli tıp önüne koşan genç kadının yakınları gözyaşına boğuldu. Ağır yaralanan Hacı Yaşar ise Yozgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hacı Yaşar da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Nikâhlarını kıyan çiftin, 24 Temmuz’daki düğün öncesi davetiyelerini de hazırlatıp dağıttığı öğrenildi. Davetiye üzerinde “Mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Bu mutlu günümüzde yanımızda olmanız dileğiyle” yazdığı görüldü.

YARDIM ÇIĞLIĞI GİBİ MESAJ

Öte yandan Aysel Yaşar’ın, 3 Ocak’ta sosyal medya hesabından, öldürülen kadınların isimlerinin yer aldığı dijital anıtı paylaştığı ortaya çıktı. Aysel Yaşar’ın, “Şiddetten ölen kadınlar için dijital anıt” ile paylaştığı mesajında “Bir gün burada adının yazmasından korkan bir genç kız vardı ve ben de bir gün burada adımın yazmasından korkuyorum” yazdığı görüldü.

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