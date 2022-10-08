7 ay önce işe başlamıştı: 1,5 milyon TL ile kaçtı

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Diyarbakır’da yaklaşık 1 yıl önce gezide tanıştığı tur şirketi sahibi Murat Gezer ile samimiyet kuran ve daha sonra işe ihtiyacı olduğunu belirterek, 7 ay önce muhasebe biriminde çalışmaya başlayan N.A., güvenini kazanıp, banka hesaplarında işlem yapma yetkisi aldı. Şirketin banka kartlarının şifrelerini de alan N.A., iddiaya göre, 30 Eylül’de şirketin bankadaki 1,5 milyon TL’sini yakınlarının hesabına geçirdikten sonra kaçtı. Gezer’in suç duyurusunda bulunduğu N.A.’nın, en son 30 Eylül’de işe geldiği ve masasındaki not defteri ile telefonunda işlem yaptıktan sonra iş yerinden biriyle konuşup ardından çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
‘ŞİFRELERİMİZİ, HESAP KARTLARIMIZI ONA EMANET ETTİK’
N.A. hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten Murat Gezer, "7 ay önce işe ihtiyacı olduğunu annesinin çok hasta olduğunu söyledi. Babasının da o durumda olduğunu ve tek erkek evlat olduğunu belirterek ailesine bakmakla yükümlü olduğunu söyledi. Onu işe aldık, denedik, takibini yaptık. Çok güvenilir, bütün işini takip eden, mesai saatlerinden daha fazla çalışan ve hatta mesai saatinden fazla çalışmasına rağmen ekstra para kabul etmeyen biriydi. Güven üzerine şirket hesaplarımızı, şifreleri, hesap kartlarımızı hepsini ona emanet ettik. Yoğun bir sezonda çalıştık. 30 Eylül'de sabah 08.00'de temizlikçi şirketteyken geliyor parayı babasının hesabına, babasının hesabından da eniştesinin hesabına gönderip kayıplara karışıyor. Kaç gündür yok. Telefonlarına ulaşamadığımız için ailesine ulaştık. Ailesinin ilk dediği ‘Şirkette bir şey var mı?’ Ailesi ile birlikte bizi dolandırdılar. Savcılığa bizim onları tehdit ettiğimizi, can güvenliklerinin olmadığını söylemişler" dedi.