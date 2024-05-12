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7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

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#POZANTI#Adana#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 13:03

Adana'da Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda kontrolden çıkıp karşı şeride devrilen TIR'a, 1 TIR ile 5 otomobilin çarptığı zincirleme kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında, Tarsus-Pozantı Otoyolu Akçatekir mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği bilinmeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, bariyerlere çarpıp karşı şeride devrildi. Otoyolda seyir halindeki 1 TIR ile 5 otomobil ise devrilen TIR'a çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı.

Sağlıkçılar tarafından ilk müdahalesi yapılan 2’si ağır 6 yaralı, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otoyolda trafik akışını durduran kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

7 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

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#POZANTI#Adana#Kaza

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