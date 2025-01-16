×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

7 araca çarpan kamyonetin sürücüsü olay yerinden kaçtı

Güncelleme Tarihi:

#Kamyonet#Beyoğlu#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 10:43

Beyoğlu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, park halindeki 7 araca çarptı. Kazaya neden olan kamyonet şoförünün olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde Örnektepe Mahallesi Yeniyol Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EDG 519 plakalı kamyonet şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 7 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridiyle araç trafiğine kapatılan sokakta ekipler detaylı inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde kamyonet şoförünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Polis ekipleri, kazaya neden olan şoförü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kamyonet#Beyoğlu#Kaza

BAKMADAN GEÇME!