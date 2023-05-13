7 adımda oy verme rehberi

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1- YER VE SANDIK NO’SUNU ÖĞRENİN

Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kâğıdı eline ulaşmayanlar, Yüksek Seçim Kurulu’nun internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya ‘Seçmen Sorgulama’ mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilir.

2- PUSULA VE MÜHRÜ TESLİM ALIN

Sandık görevlisine seçmen kâğıdınızı veya T.C kimlik no’su bulunan belgenizi verin. Adınız sandık seçmen listesinde yer alıyor olacak. Bilgilerinizi kontrol eden sandık kurulu başkanı, kanuna uygun biçimde hazırlanmış ve mühürlenmiş oy zarfı ile iki ayrı birleşik oy pusulasını, hiçbir tarafında herhangi bir işaret bulunmadığını ve arkasının sandık kurulu mührü ile mühürlü olduğunu, kurul üyelerine, müşahitlere ve seçmene tek tek gösterdikten sonra “Tercih” veya “Evet” mührünü size vererek kapalı oy verme kabinini gösterecek.

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3- TEK PUSULA HAKKI VAR MÜHRÜ TAŞIRMAYIN

Sandık kurulu başkanın size kapalı oy verme yerine girmeden önce; birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle “Tercih” veya “Evet” mührünü basması, “Tercih” veya “Evet” mührü dışında herhangi bir yerine imza atmaması veya işaret koymaması, aksi halde oyunun geçersiz sayılacağı, birleşik oy pusulasını düzgün bir şekilde katlayıp zarfa koyması ve yapıştırması gerektiği uyarısını da yapacak. Dikkat edin, tek pusula hakkınız var.

4- KABİNE CEP TELEFONU, KAMERAYLA GİRMEK YASAK

Seçmenin cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesinin yasak olduğu ve cezasının bulunduğu, bu tür cihazlar varsa oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere bırakılması gerektiği, birleşik oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey koymaması, aksi halde kullandığı oyun geçersiz olacağı, seçmene birleşik oy pusulaları verildikten sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek yeni bir birleşik oy pusulası verilemeyeceği, Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi oy pusulalarının aynı zarfa konulacağı, açıklanacak.

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5- ZARFI SANDIĞA BİZZAT ATIN

Oy kullandıktan sonra kapalı oy verme yerinden çıkıp, zarfı sandığa bizzat kendiniz atın. Kesinlikle başkana veya başka bir görevliye teslim etmeyin.

6- SEÇMEN LİSTESİNİ İMZALAYIN

Kurul başkanı oyunuzu kullandıktan sonra size kimlik kartını verirken seçmen listesindeki adınızın karşısına imza cetveli kullanarak imzanızı attıracak. Seçmen, imza atmasını bilmiyor veya herhangi bir engeli nedeniyle imza atacak durumda bulunmuyorsa, sol elinin başparmağını basacak. Sol elinin başparmağı olmayanların hangi parmağını bastığı listenin imza bölümüne ayrıca yazılacak. Hiç parmağı olmayan seçmenin durumu adı karşısına yazılıp başkan tarafından imzalanacak.

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7- SEÇMEN KÂĞIDI VEYA KİMLİĞİNİZİ TESLİM ALIN

Sandık kurulu başkanı, oyunuzu kullanmış, mührü teslim etmiş ve sandık seçmen listesini imzalamışsanız, seçmen bilgi kâğıdınızın arka yüzünü imzalayıp mühürledikten sonra size kimliğinizle birlikte iade edecek.

BUNLARA DİKKAT

- SEÇMEN KÂĞIDI ŞART DEĞİL: Oy kullanmak için yanınızda seçmen bilgi kağıdını götürmeniz şart değil

- TC KİMLİK NO’LU BELGE ŞART: Sandığa giderken, yanınızda üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olan nüfus cüzdanı gibi bir resmi belge bulunması şart. Aksi halde oy kullanamazsınız.

- OY VERME SAATLERİNİ KAÇIRMAYIN: Yarın oy verme işlemi tüm yurtta 08.00’de başlayıp saat 17.00’de sona erecek. Sandık başındasınız ve saat 17.00’yi geçtiyse sandık başkanı oy kullanmanıza izin verecek. Sandıkların kapandığı saat 17.00’den sonra gelen seçmen ise oy kullanamayacak.

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- İMZA ATAMIYORSANIZ: Seçmen, imza atmasını bilmiyor veya herhangi bir engeli nedeniyle imza atacak durumda bulunmuyorsa, sol elinin başparmağını basacak. Sol elinin başparmağı olmayanların hangi parmağını bastığı listenin imza bölümüne ayrıca yazılacak. Hiç parmağı olmayan seçmenin durumu adı karşısına yazılıp başkan tarafından imzalanacak.

OKUMA YAZMA BİLMEYENE AKRABASI YARDIMCI OLAMAZ

- Okuma yazma bilmeyen seçmenlere oy verme sırasında yardım etmek amacıyla oy verme yerine kendisinden başka kimse giremeyecek. Oy kullanma sırasında yardım etmeyecek. Seçmen kendi oyunu kendi kullanacak. Okuma yazma bilmeyen seçmen, sorduğu ve istediği takdirde sandık kurulu başkanı, birleşik oy pusulaları üzerinde bulunan işaretlerden hangisinin hangi siyasi parti veya bağımsız adaya ait olduğunu ve tercih ettiği siyasi parti veya bağımsız adaya, diğer bölüme taşırmamak suretiyle “Tercih” veya “Evet” mührünü basması ve birleşik oy pusulaları ile birlikte muhtarlık-ihtiyar heyeti/meclisi için hazırlanmış olan beyaz kâğıdı veya beyaz kâğıda basılan, teksir edilen, herhangi bir araçla veya elle çoğaltılan oy pusulasını mühür basmadan katlayıp zarfa koyarak ağzını yapıştırması gerektiğini anlatacak.

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YATALAK SEÇMENE SEYYAR SANDIK

- Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenler de evlerinde seyyar sandıklarda oy kullanacaklar. Seyyar sandıklarda sadece il ve ilçe merkezlerinde yaşayanlar oy kullanabilecek.

GÖRME ENGELLİLERE ŞABLON

Görme engelli seçmenler, bu seçimde ilk kez YSK’ca oy pusulalarına uygun olarak hazırlanan şablon ile oylarını kullanabilecek. Talep etmeleri halinde ise oy pusulası sandık kurulu başkanı, akrabalarından biri, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla şablona yerleştirilmek suretiyle oy verebilecekler.

FELÇLİ SEÇMEN NE YAPACAK?

Engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık çevresinde bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını kullanabilecek. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemeyecek. Sandık kurulu başkan veya üyeleri ise engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremeyecek, oy kullanma sırasında yardım edemeyecek.

İNCE’YE VERİLEN oy NE OLACAK?

- Yurtiçi seçmenler isterlerse İNCE’nin adının altına mühür basabilecek. Bu oylar geçersiz sayılmayacak. Ancak, İnce çekilen aday sıfatıyla yüzde 50+1 alsa da mazbata verilmeyecek. Bu durumda 2. ve 3. aday ikinci tura kalmış sayılacak. İkinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi bu iki aday arasında gerçekleşecek.