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7.7'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

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#Deprem#Deprem Anı#Adıyaman
7.7lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 14:45

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin Adıyaman’da yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Adıyaman Yenipınar Mahallesi Erdem Caddesi üzerinde bir iş yerinin güvenlik kameralarına depremin şiddeti, yaşanan yıkım ve insanlardaki panik yansıdı. İş yerinin içinde deprem anında yaşanan yıkım ve dökülen eşyalar görülüyor.

7.7lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

PANİK ANLARI KAMERADA

İş yerinin caddeyi gösteren kameralarında ise yan binanın yıkılması, binalardan kaçan insanların yaşadığı korku ve panik kameralara yansıdı.
Depremin ardından insanların sokakta yaşadıkları telaş ve hasarlı binadan çıkan kişiler gözüküyor.

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#Deprem#Deprem Anı#Adıyaman

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