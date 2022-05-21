7.5’lik deprem tatbikatı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda İstanbul’da ‘Ulusal Düzey Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı’ gerçekleştirildi. Tatbikat, merkez üssü Adalar olan 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosuyla yapıldı. Tahliye, kurtarma ve yerleştirme kapasitesi, binlerce personelle test edildi.

Tatbikatta devreye alınan ‘AFAD Anlık Görüntü Aktarım Sistemi’ ile afet alanının tüm boyutlarını hemen görmek ve anlık müdahalede bulunabilmek üzere araç ve yaka kameraları, JİKU, İHA, dron, helikopter, Yıldız haberleşme görüntüleri ile kent güvenlik kamera görüntüleri kullanıldı. Tatbikat kapsamında 5 bin çadır kapasiteli geçici barınma merkezlerinin kurulumu için alanlar hazır hale getirildi. Bu alanlarda 2 bin çadırın kurulumu tamamlandı. Geçici barınma merkezlerinde yönetim birimleri, psikososyal destek, ibadethane, yemekhane ve çocuk dostu alanlar gibi sosyal yaşam üniteleri de yer aldı.

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18 FARKLI NOKTADA EŞZAMANLI

18 farklı noktada eşzamanlı olarak gerçekleştirilen tatbikatı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da takip etti. Önce Kağıthane’deki AFAD merkezine giden Bakan Soylu, daha sonra Sadabat Hasbahçe mesire alanında yıkılan binada afetzede kurtarma çalışmalarını izledi.

‘81 İLDE AFET RİSK AZALTMA PLANINI TAMAMLADIK’

Bakan Soylu tatbikat alanında yaptığı açıklamada, “Türkiye Afet Müdahale Planı’nın son halini değiştiriyoruz. Türkiye’de 81 ilde, il afet risk azaltma planını tamamladık. Bizim 3 planımız var. Afet öncesinde yapacaklarımız, afet anında yapacaklarımız, sonrasında yapacaklarımız adı altında 3 planımız var. İlk 2’si bitti. Üçüncüsü de bu yıl bitmiş olacak... Bu tatbikat bizim ilkleri de yaşadığımız bir tatbikat. İlk kez böyle bir tatbikatla biz Türkiye’de karşı karşıyayız. Deprem olduktan sonra toplanma alanlarına götürüldü. Ardından geçici barınma alanlarına götürüldü Toplanma alanlarına ilişkin iyi bir çalışma yapıldı. İstanbul’da kişi başına düşen toplanma alanlarına ilişkin metrekare var olandan neredeyse 2.5 katının üzerine getirildi” dedi.