Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

7.5’lik deprem tatbikatı

#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu#AFAD#Deprem
7.5’lik deprem tatbikatı

İstanbul’da AFAD koordinasyonunca deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikata katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İstanbul’da metrekare olarak kişi başına düşen toplanma alanı neredeyse 2.5 katı üzerine getirildi” dedi.

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda İstanbul’da ‘Ulusal Düzey Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı’ gerçekleştirildi. Tatbikat, merkez üssü Adalar olan 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosuyla yapıldı. Tahliye, kurtarma ve yerleştirme kapasitesi, binlerce personelle test edildi.

7.5’lik deprem tatbikatı

Tatbikatta devreye alınan ‘AFAD Anlık Görüntü Aktarım Sistemi’ ile afet alanının tüm boyutlarını hemen görmek ve anlık müdahalede bulunabilmek üzere araç ve yaka kameraları, JİKU, İHA, dron, helikopter, Yıldız haberleşme görüntüleri ile kent güvenlik kamera görüntüleri kullanıldı. Tatbikat kapsamında 5 bin çadır kapasiteli geçici barınma merkezlerinin kurulumu için alanlar hazır hale getirildi. Bu alanlarda 2 bin çadırın kurulumu tamamlandı. Geçici barınma merkezlerinde yönetim birimleri, psikososyal destek, ibadethane, yemekhane ve çocuk dostu alanlar gibi sosyal yaşam üniteleri de yer aldı.

Haberin Devamı

18 FARKLI NOKTADA EŞZAMANLI

18 farklı noktada eşzamanlı olarak gerçekleştirilen tatbikatı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da takip etti. Önce Kağıthane’deki AFAD merkezine giden Bakan Soylu, daha sonra Sadabat Hasbahçe mesire alanında yıkılan binada afetzede kurtarma çalışmalarını izledi.

7.5’lik deprem tatbikatı

‘81 İLDE AFET RİSK AZALTMA PLANINI TAMAMLADIK’

Bakan Soylu tatbikat alanında yaptığı açıklamada, “Türkiye Afet Müdahale Planı’nın son halini değiştiriyoruz. Türkiye’de 81 ilde, il afet risk azaltma planını tamamladık. Bizim 3 planımız var. Afet öncesinde yapacaklarımız, afet anında yapacaklarımız, sonrasında yapacaklarımız adı altında 3 planımız var. İlk 2’si bitti. Üçüncüsü de bu yıl bitmiş olacak... Bu tatbikat bizim ilkleri de yaşadığımız bir tatbikat. İlk kez böyle bir tatbikatla biz Türkiye’de karşı karşıyayız. Deprem olduktan sonra toplanma alanlarına götürüldü. Ardından geçici barınma alanlarına götürüldü Toplanma alanlarına ilişkin iyi bir çalışma yapıldı. İstanbul’da kişi başına düşen toplanma alanlarına ilişkin metrekare var olandan neredeyse 2.5 katının üzerine getirildi” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu#AFAD#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

iPodun ardından... Değişen şey sadece cihazlar değil

iPod'un ardından... 'Değişen şey sadece cihazlar değil'

#İpod
Ona boş yere Amerikanın en fazla nefret edilen adamı demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde

Ona boş yere "Amerika'nın en fazla nefret edilen adamı" demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde!

#Martin Shkreli
Düşman askerlerle aynı odada yaşamak Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...

Düşman askerlerle aynı odada yaşamak! 'Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...'

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

iPodun ardından... Değişen şey sadece cihazlar değil

iPod'un ardından... 'Değişen şey sadece cihazlar değil'

#İpod
Ona boş yere Amerikanın en fazla nefret edilen adamı demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde

Ona boş yere "Amerika'nın en fazla nefret edilen adamı" demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde!

#Martin Shkreli
Düşman askerlerle aynı odada yaşamak Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...

Düşman askerlerle aynı odada yaşamak! 'Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...'

#Rusya