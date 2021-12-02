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7.5 milyarlık ‘su kaçağı’

#Su Kaçağı#Su Politikaları Derneği#İçme Suyu
7.5 milyarlık ‘su kaçağı’

Su Politikaları Derneği’nin hazırladığı, ‘İçme ve kullanma sularımız hangi kaynaklardan geliyor’ adlı rapora göre kirlenmeye bağlı olarak Türkiye’nin su kaynaklarının kalitesi hızla bozuluyor.

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Raporda su şebekelerinde yüzde 40 civarında olan kayıp kaçağın yılda ortalama 7.5 milyar liralık ekonomik kayba neden olduğu da ifade edildi.

Rapordan bazı başlıklar şöyle:

- Son 27 yılda Türkiye nüfusu yüzde 45 oranında artmasına rağmen su kaynaklarından su çekimi yüzde 100 arttı.
- Türkiye’nin su ihtiyacının yüzde 59.5’i yüzey su kaynaklarından, yüzde 40.5’i ise yeraltı sularından karşılanıyor.
- Su kaynaklarının kalitesinin bozulmasının başlıca nedenleri aşırı su kullanımı, plansız ve hızlı sanayileşme, çarpık kentleşme sonucunda su kaynaklarına dökülen evsel ve endüstriyel atık sular.

KİRLİLİK KAYNAKTA ÖNLENMELİ

Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, su kirliliğinin kaynakta önlenmesi gerektiğini söyleyerek, “Gerek yeraltı gerekse yerüstü su kaynaklarımızı kirlettikten sonra suların temizlenmesi için alınacak önlemler pahalı ve çok uzun vadeli olur. Bu durumda özellikle suyu kirleten sanayi tesislerine kirlettikleri suyun arıtılmasına yönelik krediler sağlanmalı. Ayrıca arıtılan suyun doğal ortamlara verilmeden önce, denetimin çok sıkı yapılması lazım” dedi.

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#Su Kaçağı#Su Politikaları Derneği#İçme Suyu

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