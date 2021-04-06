7/24 suçluların izini sürüyorlar... DHA İlk kez görüntüledi

Teknolojinin hızla gelişmesi beraberinde internet üzerinden ve bilişim sistemlerinden işlenen suçların artmasına neden oldu. Bir yılı geride bırakan pandemide insanların evlerine kapanıp, zamanlarının çoğunu internette geçirmeleri de 'sanal suçlar' ile 'sanal suç çeşitlerinin' artmasına neden oldu. DHA, Türkiye genelinde en fazla siber suçun işlendiği İstanbul’da, sanal dünyada iz süren polis teşkilatının çalışmalarını yerinde izledi.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki 12 birimde görevli komiserler, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan provokasyonlardan çocukları hedef alan müstehcen yayınlara, yasadışı bahis çetelerinden kripto para dolandırıcılarına, soruşturma ve davalarda ele geçirilen dijital verilerin nasıl incelendiğine kadar merak edilen birçok sorunun yanıtını verdi. Güvenlik gerekçesiyle isimlerini gizli tutan siber polisler, çalışmaları sırasında elde ettikleri çarpıcı tespitler ile internet kullanıcılarının dikkat etmesi gereken önlemleri ayrıntılarıyla anlattı.

ÇOCUĞUNUZU İNTERNETTE GİZLİ İZLEMEYİN, AÇIK KONUŞUN

Çevrimiçi Çocuk İstismarı Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği: "Çocukların dijital dünyanın potansiyel riskleriyle karşılaşma ihtimalleri çok yüksek. Pandemi döneminde çocuklar daha yoğun internet kullanıyor. Çocuklar internette denetlenmiyorlar ve olası risklerden haberdar değiller. Özellikle tanımadıkları veya kendisini çocuk gibi tanıtan yetişkinlerle temas kurulması, bu riskler içerisinde yer alıyor. Örneğin bir çocuk tanımadığı ve internet üzerinden tanıştığı biriyle buluşmaya, adres ve iletişim bilgileri ile müstehcen fotoğraflarını bu kişilerle paylaşmaya ikna olabilir. Çocukların çevrimiçi etkinliklerini gizlice izlemeyi sağlayan gözetim uygulamalarını kullanmak onlarda güvensizlik hissi yaratır. İnternet kullanımı ve içerikler hakkında sakin ve açık konuşmalar çocukların güven duygusunu artıracaktır. Bizler çocukları hedef alan internet üzerinden, müstehcen yayınları ülkeye sokan, çoğaltan, satan, depolayan, bulunduran ve kullanıma sunan kullanıcıların gerçek kimlik bilgilerinin tespitine yönelik araştırma ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz.”

ŞİFRENİZDE FARKLI KOMBİNASYONLAR KULLANIN

Soruşturma Büro Amirliği: “Sosyal medya hesaplarının çalınması konusu sıkça karşılaşmış olduğumuz konular. Başta kolayca bulunabilecek şifreler, ikinci olarak hesaba ve maillere gelen kaynağı belirsiz bağlantı ve linklerin tıklanması sonucu hesapların çalındığını görüyoruz. Sosyal medya hesaplarının çalınmaması için özel karakterler ve farklı kombinasyonlarla güçlü şifreler tanımlamalı. En az 6 ayda bir bu şifreler değiştirilmeli. İkinci olarak iki faktörlü doğrulama yani kendi tanımladığımız şifre ve SMS ile gelen tek girişlik kod ile giriş seçeneği tercih edilmeli. Üçüncü olarak sosyal medya üzerinden direk mesaj yolu ile gelen, bu dönemde sıklıkla rastladığımız pandemi destek ücreti, market hediye çeki gibi mesaj içerikleri dikkate alınmamalı. Son olarak kişisel bilgilerinin gizliliğine önem verilmeli. Yapılan paylaşımlar ve verilen kişisel bilgiler hesabı çalmak isteyenlere ipucu veriyor.”

KRİPTO PARADA SAADET ZİNCİRİ YAPILANMASINA DİKKAT

Ödeme Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği: “Kripto para konusu son dönemde sık karşılaştığımız suç faaliyetleri arasında. Sanal paralar yüksek kazanç vaadiyle dünyada ve ülkemizde ilgi görüyor. Kripto veya sanal parayla alakalı herhangi bir kurum, kuruluş, mevzuat ve yönetmeliklerle kontrol edilmediği için güvenlik açıkları mevcut. Bu nedenle kullanıcılar kendi kanaatine göre değerlendirme yapmalı. Sanal para ile ilgili olarak sık gelen şikayetlerden biri saadet zinciri yapılanmasıyla kripto para üretimi. Vatandaşlarımız bu konuya da dikkat etmelidir.”

RESMİ HESAPLARA ADRES ÇUBUĞUNDAN GİRİŞ YAPILMALI

“Bir diğer konu bir banka veya resmi bir kurumdan geliyormuş gibi hazırlanan e-posta yardımıyla bilgisayar kullanıcıları sahte sitelere yönlendiriliyor. Burada vatandaşların internet bankacılığı bilgileri ve kart bilgileri ele geçirilerek şüphelilerin hesaplarına paralar aktarılması yoluyla haksız kazanç sağlanıyor. Şüpheliler ellerinde bulunan kimlik, adres, iletişim ve hesap bilgileriyle vatandaşları arayarak kendisini banka, sigorta, kurum ve kuruluş çalışanı olarak tanıtıp, çeşitli yollarla ikna ediyor. Vatandaşların kurum ve banka sitelerine girerken arama motorlarından değil adres çubuğundan giriş yapması önem arz ediyor.”

RESMİ KURUMLARDAN TEYİT ETMEDEN PAYLAŞMAYIN

Önleme Büro Amirliği: “İnternet yoluyla işlenen suçlarla vatandaşların mağdur edilmesi ve hatta toplumsal huzuru bozan provokatif sosyal medya manipülasyonlarının varlığı bu alanda suç önleme faaliyetlerini zaruri kılmaktadır. Bu tür manipülasyonlara karşı dikkatli olunmalıdır. Bu manipülasyonlar çeşitli anonim yani sahte hesaplar kullanılarak yapılmaktadır. Belli bir süre güven kazandıktan sonra insanları çeşitli suçlara yönlendiriyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgiler resmi ve kurumsal hesaplardan doğruluğu teyit edilmedir.”

SAHAYA KEDİ GİRMESİ BİLE BAHİS KONUSU EDİLİYOR

Çevrimiçi Yasadışı Bahisle Mücadele Büro Amirliği: " Yasadışı bahis faaliyetleri 3 ile 6 yıla kadar değişen cezalara tabi edilmiştir. Ayrıca yasadışı bahis oynadığı tespit edilen oyunculara 11 bin ile 48 bin TL arasında idari para ceza uygulanmaktadır. Yasadışı bahis siteleri, özellikle bahis oranlarını fazla vermesi ve daha çok çeşitlilikte bahis imkanı tanıması nedeniyle tercih edilmektedir. Örneğin sahaya kedi girebilir bahsi şu ana kadar en uç gördüğümüz iddiadır.”

BORÇLANDIRILIYOR, ZORLA TAHSİL EDİLİYOR

“Yasadışı bahis siteleri aracılığıyla daha fazla oyun oynanmasını teşvik amaçlı sitelerden kredi, bonus gibi önceden borçlandırılarak ilerleyen zamanlarda oyuncunun daha çok mağduriyet yaşamasına sebep oluyorlar. Örneğin kredilendirilerek evine veya aracına çeşitli senet ve evraklar vasıtası ile haciz işlemleri uygulatıyorlar. Ayrıca paranın tahsili konusunda çeşitli zor kullanımlarda yaşanıyor."

TÜRKİYE’NİN DİJİTAL VERİLERİNİN YÜZDE 50’Sİ BURADA İNCELENİYOR

Adli Bilişim Büro Amirliği: Suç konusunda el konulan dijital materyalleri öncelikle birebir aslına herhangi bir müdahale etmeden, iki kopya olacak şekilde adli imajı alınıyor. Bu imajlar, uluslararası standartlarda lisanslı sertifikalı adli bilişim yazılımlarla inceleniyor. Delile herhangi bir müdahale edilmeden imajlar üzerinde adli bilişim yazılımlarıyla suç unsuru olabilecek veriler raporlanıyor ve gerekli mercilere ulaştırılıyor. El konulan dijital delil disklerinden adli bilişim donanım cihazıyla, delil diskine herhangi bir müdahale olmadan ve içerisindeki hiçbir veri değiştirilmeden, iki kopya olacak şekilde imajı alınıyor. Daha sonra delil diski adli emanet delil torbasında, mühürlenerek saklanıyor. Adli Bilişim Büro Amirliği İstanbul’un yanısıra Edirne, Kırklareli Tekirdağ şehirlerine de Marmara Bölgesi laboratuvarı olarak hizmet veriyor. Dijital materyal incelemelerinin yüzde 50’si Büro Amirliğimizde yapılıyor."

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı amirlikler şöyle;

İdari Büro Amirliği

Adli Bilişim Büro Amirliği

Adli İşlemler Büro Amirliği

Bilgi Teknolojileri Büro Amirliği

Çevrimiçi Çocuk İstismarı Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği

Çevrimiçi Yasadışı Bahis Büro Amirliği

Güvenlik Ve Nezarethane Büro Amirliği

Ödeme Sistemleri Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği

Önleme Büro Amirliği

Soruşturma Büro Amirliği

Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliği

Teknik ve Operasyonel Destek Büro Amirliği

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara