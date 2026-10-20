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7.1 milyarlık yasa dışı bahis vurgununda şüpheliler hakim karşısında

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#Yasa Dışı Bahis#Kara Para Aklama#Siber Suçlar
7.1 milyarlık yasa dışı bahis vurgununda şüpheliler hakim karşısında
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 11:42

Siber polisin 33 ilde gerçekleştirdiği devasa yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 101 zanlı adliyeye sevk edildi. Üçüncü kişilerin hesaplarını ve GSM hatlarını kiralayarak kara para aklayan şebekenin milyarlarca liralık para trafiği deşifre edildi.

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir’in yanı sıra Adana, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van'da yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

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Şüphelilerin ülke genelinde örgütlü olarak çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerine imkan sağladıkları, üçüncü kişilerden banka hesabı ve GSM hattı topladıkları ve para nakline aracılık ettikleri belirlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 101 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, banka hesaplarındaki incelemede 7,1 milyar liralık işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.

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Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 86’sı Eskişehir’de, diğer şüpheliler ise bulundukları illerde adliyeye sevk edildi. 15 şüphelinin Eskişehir Adliyesi’ne Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanıp ifade vereceği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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#Yasa Dışı Bahis#Kara Para Aklama#Siber Suçlar

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