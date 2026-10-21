Hesaplarında 7,1 milyar lira para hareketi… Yasa dışı bahis operasyonunda 78 şüpheli tutuklandı

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir’in yanı sıra Adana, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van'da yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi.

Şüphelilerin ülke genelinde örgütlü olarak çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerine imkan sağladıkları, üçüncü kişilerden banka hesabı ve GSM hattı topladıkları ve para nakline aracılık ettikleri belirlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 101 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, banka hesaplarındaki incelemede 7,1 milyar liralık işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.

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Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 86’sı Eskişehir’de, diğer şüpheliler ise bulundukları illerde adliyeye sevk edildi. 15 şüphelinin Eskişehir Adliyesi’ne Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanıp ifade vereceği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

78 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 101 şüpheliden 78’i tutuklandı. Diğer şüphelilerden 21’i adli kontrol kararıyla, 2’si ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.