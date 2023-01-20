6’ncı Kent Lokantası Avcılar’da açıldı

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Merkez Mahallesi Şamlı Sokak 33 numarada açılan Kent Lokantası’nın ilk tabldotlarını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dağıttı. CHP milletvekili Turan Aydoğan, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı’nın eşlik ettiği İmamoğlu, öğle yemeğini, çoğunluğu öğrencilerden oluşan bir grupla birlikte yedi. İmamoğlu, dışarıda toplanan vatandaşların yoğun ilgisini karşılıksız bırakmayarak, sandalye üzerinde kısa bir konuşma yaptı. İmamoğlu, “Beş tanesinden, tam 300 bin kişi faydalandı son 4-5 ayda” dedi.

SADECE KADINLAR ÇALIŞIYOR



Sadece kadınların istihdam edildiği Kent Lokantaları’nın menüleri, İBB Lojistik Destek Merkezi’nin hijyenik mutfaklarında, deneyimli aşçılarca özenle hazırlanıyor. Kent Lokantaları’nda 4 çeşit yemek 29 TL’den, meşrubat 5.5 TL, tatlı 7 TL, su da 1 TL’den satılıyor. Sayıları 6’ya ulaşan Kent Lokantaları Çapa, Bağcılar, Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar ve Avcılar’da hizmet veriyor.