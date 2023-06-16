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6'ncı kattan düşen kadın, hayatını kaybetti

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#Nevşehir#Zeliha Usalan#Nevşehir Haberleri
6ncı kattan düşen kadın, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 12:20

Nevşehir’de, 6 katlı binanın son katındaki pencereden düşen Zeliha Usalan (45), hayatını kaybetti.

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Olay, saat 10.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Uçar Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, evde yalnız bulunan evli 2 çocuk annesi Zeliha Usalan, henüz bilinmeyen bir nedenle oturma odasındaki pencereden zemine düştü.

6ncı kattan düşen kadın, hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Usalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi otopsi işlemleri için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

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#Nevşehir#Zeliha Usalan#Nevşehir Haberleri

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