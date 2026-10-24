6'ncı Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

GATHİB tarafından altıncısı düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nın finali Gaziantep'te gerçekleştirildi. Dokuma, örme ve baskı kategorilerinde yarışan 30 genç tasarımcının çalışmalarından hazırlanan 60 kıyafet podyumda sergilendi. Tekstil sektörüne yeni yetenekler kazandırmak ve katma değeri yüksek üretimi teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada üç kategoride dereceye giren 9 tasarımcı ile Sürdürülebilirlik Özel Ödülü'nün sahibi belirlendi. Final defilesinde sergilenen 60 kıyafet, gençlerin özgün tasarımlarını sektörün üretim gücüyle buluşturdu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Toplam 2 milyon 950 bin TL ödülün dağıtıldığı yarışmada dokuma, baskı ve örme kategorilerinin her birinde birinciye 400 bin TL, ikinciye 300 bin TL, üçüncüye ise 200 bin TL ödül verildi. Sürdürülebilirlik Özel Ödülü'nü alan tasarımcıya ise 250 bin TL verildi.

Haberin Devamı

Dokuma Kumaş Tasarımı’nda birinci Eyüp Kocabaş, ikinci Helin Çiğdem, üçüncü ise Pınar Haykır oldu. Örme Kumaş Tasarımı yarışmasında birinciliğe Melekçe Türkmen, ikinciliğe Esra Çıtak üçüncülüğe ise Emre Baran layık görüldü. Baskı Kumaş Tasarımı yarışmasında ise Yasemin Dikerel birinci olurken, Adem Can Cıbır ikinci, Aslı Arıburnu Metin ise üçüncülüğü elde etti. Sürdürülebilirlik Özel Ödülü ise Helin Çiğdem'e verildi.

DERECEYE GİRENLERE YURT DIŞINDA EĞİTİM FIRSATI

Kategori birincileri, Ticaret Bakanlığının uygun görmesi ve ilgili mevzuat hükümlerinin karşılanması halinde bir yıl süreyle yurt dışında eğitim alma imkanından yararlanabilecek. Ayrıca dereceye giren tasarımcıların uluslararası tanıtımlarının desteklenmesi ve GATHİB tarafından belirlenecek yurt dışı tekstil ve moda fuarlarına ziyaret fırsatı da sağlanacak.

'TASARIM GÜCÜMÜZÜ İHRACATA YANSITMALIYIZ'

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Mete Akcan, küresel tekstil sektöründe rekabetin artık yalnızca üretim kapasitesi ve fiyat üzerinden şekillenmediğini, tasarım, inovasyon ve sürdürülebilirliğin giderek daha fazla önem kazandığını söyledi. Akcan, “Türk tekstili güçlü üretim alt yapısı, bilgi birikimi ve ihracat deneyimiyle dünya pazarlarında önemli bir konuma sahip. Bu gücü geleceğe taşımak için özgün tasarıma ve genç yeteneklere daha fazla alan açmalıyız. Doku ile gençlerimizin fikirlerini sanayimizin üretim imkanlarıyla buluşturuyor, yaratıcılığın ekonomik değere dönüşmesini destekliyoruz. Burada ortaya çıkan her çalışma, tekstil sektörümüzün yenilikçi ve katma değerli ihracat vizyonunun bir parçası. Gençlerimizin uluslararası pazarlarda fark yaratacak tasarımlara imza atacağına inanıyorum” dedi.

Haberin Devamı

'DOKU'NUN BAŞARISINI DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ'

Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın altı yıllık süreçte tekstil sektörü açısından önemli bir organizasyona dönüştüğünü ifade eden Akcan, yarışmanın önümüzdeki yıllarda da genç yetenekleri sektörle buluşturmaya devam edeceğini belirtti. Akcan, “Bugün burada ödül alan ya da almayan tüm finalistlerimiz önemli bir başarıya imza attı. Önümüzdeki yıllarda pek çoğunun adını uluslararası platformlarda duyacağımıza inanıyorum” dedi. (DHA)



