‘6’lı toplantı önemli bir başlangıç’

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Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti:

“Milletimiz artık, ortak akıl için bir araya gelebilen, milletin ve memleketin meselelerini, birbirleriyle konuşabilen siyasetçiler istiyor. ‘Ben yaptım oldu’ anlayışından bıkan milletimiz, partili cumhurbaşkanlığı sistemi ile unutulan istişare kültürünün önemini görüyor. Bu toplantı nedeniyle, Cumhur İttifakı’nın bileşenlerini bir garip rahatsızlık almış gibi gözükse de; biz İYİ parti olarak, bu toplantıyı önemli bir başlangıç olarak görüyoruz. Buradan başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, toplantıya iştirak eden Sayın genel başkanlara, huzurunuzda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

CESARETİN VARSA

Sadece kışın ortasında yapılan bu zamlar bile, iktidardakilerin gitmesi için yeterli bir sebeptir. Kiradan fazla elektrik faturası geliyor. Böyle bir zam, zulüm olabilir mi? Daha maaşını alamadan zammı eriyen asgari ücretliler isyanda. Emeklilerimiz isyanda. Mağazalar isyanda. Fırınlar isyanda. Ama ilginçtir, sanki zamların sorumlusu kendisi değilmiş gibi Sayın Erdoğan da isyanda. Zamları ben mi yaptım kardeşim? Yahu çık, gez, gör.

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EDİSON’U DÖNDÜRMEK

Sayın Erdoğan ekonomistlerden sonra, şimdi de Edison’u mezarında ters döndürmeye karar verdi. AK Parti iktidarından önce hayatımızda sadece, mum ve gaz lambası olduğunu iddia etti. Yani, ampulü de bizzat Sayın Erdoğan ve arkadaşları keşfetmiş. Partisinin sembolünü ampul olarak belirlemesi de herhalde bu büyük buluşun bir nişanesi olsa gerek. Gelin görün ki; ampulü bulan adam ve yönetimi, Isparta’mızı, 72 saat boyunca, karanlığa mahkûm etti.”

(Rıza ÖZEL / ANKARA)

Akşener her hafta olduğu gibi bu hafta da kürsüye bir vatandaşı çıkardı. Bu hafta Isparta’da yaşanan 3 günlük elektrik kesintisinin mağdurlarından Zahide Şahin, İYİ Parti kürsüsüne çıktı. Şahin, Akşener’e evine gelen elektrik faturasını da gösterdi.