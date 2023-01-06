6’lı Masa’ya: Vizontele muhalefet

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Erdoğan AK Parti Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı’nda özetle şunları söyledi:

BİLEŞENLERİ BİLEŞEMEYENLERİ

“6’lı Masa’nın bileşenleri, bileşmek isteyip bileşemeyenleri, ziyaret namına kendi genel merkezleri arasında mekik dokurken, biz her hafta bir ilimizde vatandaşlarımızla kucaklaşıyor, hasbihal ediyoruz. Onlar vizyon ve proje olarak, vatandaşın karşısına sadece boş lafla, sosyal medya şovlarıyla çıkarken, biz yeni müjdelerle hizmet yolculuğumuzu kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Her geçen gün AK Parti ve Cumhur İttifakı ile 6’lı Masa denilen derme çatma yapı arasındaki derin vizyon farkı ortaya çıkıyor. İnsanımız daha kendi iç meselelerini bile çözmekten aciz bir ekipten hiçbir fayda gelmeyeceğini çok iyi görüyor. Bilhassa gençlerimiz, sadece hizmet ve icraat olarak değil,yeni teknolojiyi kullanma noktasında da bunların umutsuz vaka olduğunu anlamıştır.

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25-30 YILLIK TEKNOLOJİ

Vizyon toplantılarına gelmeye tenezzül dahi etmeyen yabancı ekonomi komiseriyle görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sananlar, aslında teknoloji özürlü olduklarını ortaya koymuşlardır. Hele hele 25-30 yıl öncesinin teknolojisini ‘İnsanımız teknoloji görsün’ diye millete yutturmaya çalışmak, kibrin ve cehaletin dik alasıdır. Dünyaya ve kendi insanına böyle çarpık bakan bir zihniyetin milli teknoloji hamlemizi yani TOGG’u, Kızıl Elma’yı, ANKA’yı, GÖKBEY’i, Milli Muharip uçağımızı, MİLGEM projemizi idrak etmesi elbette mümkün değildir.

‘ZEKİ MÜREN DE BİZİ GÖRECEK Mİ’ SAHNESİ

Bunların teknoloji bilgisi meşhur bir filmimizdeki ‘Zeki Müren de bizi görecek mi?’ sahnesiyle anlatılan o seviyeyi henüz geçememiştir. Siyaset gibi teknolojiyi de çeyrek asır geriden takip eden bu arkaik ekibe gençlerimize daha fazla mahçup olmadan, kendilerine şöyle kapsamlı bir format atmalarını tavsiye ediyorum. Her zaman söylediğimiz gibi, AK Parti olarak bizim icraatlarımızın yetiştiği yere Vizontele muhalefetin hayalleri bile yetişemez.”

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İLK ÜÇ ÜLKENİN İÇİNDEYİZ

- Erdoğan Türkiye’nin teknolojik atılımlarını anlatırken şöyle dedi:

- “Araştırma geliştirme merkezlerimizin sayısını 0’dan 1249’a yükselttik.

- Teknopark sayımızı 2’den 96’ye, teknoparkı olan il sayımızı 5’ten 54’e çıkardık.

- Teknoparklarımızda 8 bin 528 firma faaliyet gösteriyor. 88 bin 512 personel çalışıyor.

- Değeri 1 milyar doların üzerinde olan teknoloji şirketi sayımız 6’yı buldu.

- Toplam 64 milyon vatandaşımızın 6 bin 750 hizmete bir tıkla ulaşabildiği elektronik devlet kapısı tüm dünyada örnek gösteriliyor.

- Kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyoruz.

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- İHA, SİHA ve TİHA üretiminde ise artk dünyanın ilk 3 ülkesi içindeyiz.”