6’lı masanın perde arkası... İttifak için ince işçilik

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YAKLAŞIK 5 saat süren çalışma yemeğinde, muhalefet liderlerinin “siyasi mühendislik çabası” diye niteledikleri AK Parti ve MHP’nin son seçim yasası değişiklik teklifi de görüşüldü. Teklifle getirilmek istenen düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan liderler, teklifin Meclis’ten geçip yasalaşmasından sonra daha ayrıntılı görüşmeyi kararlaştırırken, öncelikle sandık güvenliğinin sağlanmasına yönelik ortak çalışma kararı aldı. 6 partinin uzman isimlerinden oluşacak komisyon, sandık güvenliğini sağlamaya yönelik ortaklıklara ilişkin çalışma yapacak. Liderler de toplantının ardından bu konuda, “Demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz bu gibi siyasi mühendislik çabalarından etkilenmeyecektir. İşbirliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız. Öte yandan hangi şartlarda olursa olsun, milli iradeyi parlamentoya tam olarak yansıtmak üzere seçim güvenliğini sağlamak amacıyla bir çalışma grubu daha oluşturduk” açıklamasında bulundular.

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YENİ SİSTEM MİMARİSİ

Yine 6 partinin uzman isimlerinin katılımıyla oluşturulacak bir çalışma grubu da, iktidara gelinmesi halinde hayata geçirilecek yeni sistemin mimarisini oluşturacak. Güçlendirilmiş parlamenter sistem projesiyle ilgili bu ortak çalışma grubu, mevzuat değişikliklerinden idari yapının yeniden yapılandırılmasına kadar geçiş sürecinin yol haritasına ilişkin takvimlendirilmiş eylem planlarını hazırlayacak. Edinilen bilgiye göre, 6’lı masanın bir ittifaka dönüşüp dönüşmeyeceği, dönüşecekse nasıl bir işbirliği içereceği ise iktidarın seçim yasası değişiklik teklifinin Meclis’ten geçip netleşmesinden sonra değerlendirilmek üzere sonraki buluşmalara bırakıldı.

YASA NASIL ÇIKACAK

İttifak kaynakları Hürriyet’e, “Teklifte başka değişiklikler olur mu olmaz mı, bu haliyle mi yasalaşır, netleştikten sonra duruma bakılacak. İl il, ilçe ilçe yapılacak simülasyonlarla da genel bir fotoğraf çıkarılacak. İttifak olup olmayacağı, olacaksa nasıl olacağı bütün bu ince işçilik diye tabir edeceğimiz çalışmaların sonunda alınacaktır, doğrusu da budur” dedi.

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ADAY, EN SONA BIRAKILDI

Aynı kaynaklar Cumhurbaşkanı adaylığı konusunun ise en son konuşulup karara bağlanacağını söylediler. Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, “Bizler Türkiye’yi karanlık günlerden çıkartma kararlılığı içerisindeyiz. Umutlarımız ve geleceğe olan inancımız, Türkiye’nin sorunlarından çok daha büyüktür. İktidarın ayrıştırma ve kutuplaştırma politikalarının tam tersine, birlik ve uzlaşı ile çalışmalarımıza devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” vurgusu da dikkat çekti.

ÜÇÜNCÜ BULUŞMA İFTARDA

İLKİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde Çankaya Belediyesi’nin Ahlatlıbel Tesislerinde, ikincisi Babacan’ın ev sahipliğinde Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki DEVA Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenen çalışma yemeklerinin üçüncüsü ise nisanda DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Liderlerin üçüncü buluşması iftar sofrasında olacak.