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6'lı masanın adayı kim olacak? Mansur Yavaş'tan dikkat çeken Kılıçdaroğlu temennisi

Güncelleme Tarihi:

#Kemal Kılıçdaroğlu#Mansur Yavaş#Seçim
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2023 10:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'ta düzenlenebilmesi için 10 Mart'ta yetkisini kullanacağını açıklamıştı. Gözler şimdi 6'lı masanın adayının kim olacağı ve yol haritasının nasıl olacağına çevrildi. 6'lı masanın 26 Ocak ve 30 Ocak'ta yapacağı toplantılarda önemli kararlar alması bekleniyor. Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir açılış töreninde Kılıçdaroğlu temennisi dikkat çekti.

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Seçime doğru giderken 6'lı masanın adayının kim olacağı ve yol haritasının nasıl olacağı merak ediliyor. CNN TÜRK muhabiri Melike Görür, 6'lı masada yaşanan son gelişmeleri aktardı.

6'lı masada seçim hazırlıklarının hız kazandığını söyleyen Görür, şu ifadeleri kullandı:

26 Ocak'ta 6'lı masanın toplantısı olacak. 30 Ocak'ta ise hükümet programı açıklanacak. 26 Ocak'taki 6'lı masa toplantısında ise iktidara gelmeleri halinde geçiş sürecinin nasıl olacağı değerlendirilecek.

Bazı başlıklar duyurulacak, bazı başlıklar ise henüz net değil. Onlar arasında bakanlıkların dağılımının nasıl olacağı, Cumhurbaşkanının yardımcılarının nasıl olacağı henüz net değil.

6lı masanın adayı kim olacak Mansur Yavaştan dikkat çeken Kılıçdaroğlu temennisi

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ADAY NE ZAMAN BELİRLENECEK?

Bir diğer önemli başlık ise 6 masanın adayının kim olacağı sorusu. 26 Ocak'ta adayın belli olması beklenmiyor ancak adayın nasıl belirleneceği, ilkelerinin nasıl olacağı yani adayın belirleme takvimi üzerine bir değerlendirme yapmaları bekleniyor. Yine edilinen bilgiye göre; 15 Şubat öncesi adayın belli olması da öngörülüyor. Aslında ismi en çok öne plana çıkan ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu.

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YAVAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU TEMENNİSİ

Dün Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir temel atma töreni vardı. O törende dikkat çeken bir olay yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sık sık ismi Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçiyor. Mansur Yavaş dün yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Ve Kılıçdaroğlu; "Buranın açılışını temennimiz odur ki Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz" ifadelerini kullandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu da o törendeydi. O enstantenede oldukça dikkat çekti. Şimdi gözler 26 Ocak'ta 6'lı masanın toplantısında ve 30 Ocak'ta açıklanacak hükümet programına çevrilmiş durumda.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Mansur Yavaş#Seçim

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