6'lı masanın adayı belli oluyor... İYİ Parti 2 Mart'ı işaret etti

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, perşembe günkü 6’lı masa toplantısı öncesinde dün sürpriz bir şekilde bir araya geldi. 2 saate yakın süren görüşmenin ardından, “olumlu havada geçti, rahatsızlık konuları önemli ölçüde aşıldı” değerlendirmesi yapıldı.

İYİ PARTİLİ ZORLU: 2 MART'TA MİLLET İTTİFAKI, 13'ÜNCÜ CUMHURBAŞKANINI BELİRLEYECEK

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin, "Yaklaşık 1,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası adım adım 2 Mart'taki toplantıya tüm paydaşlar hazırlanıyor. Bu vesile ile şunun altını çizmek istiyorum; dün görüşmelerden sonra bazı yayınlarda, değerlendirmelerde aday üzerinde mutlak bir anlaşma olduğu ya da bize atfen kullanılan, asla kabul etmeyeceğimiz 'pazarlık' gibi bir takım ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Ama milletimiz müsterih olsun; 2 Mart'ta Millet İttifakı 13'üncü cumhurbaşkanını belirleyecek ve en kısa zamanda bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız. Biz İYİ Parti olarak milletimizin ne istediğini, neyi beklediğini biliyoruz. Bu sorumlulukla da Sayın Genel Başkanımız görüşmelerini gerçekleştiriyor. Bildiğiniz gibi biz istişareye çok önem veren bir partiyiz. Dün milletvekillerimiz ve Başkanlık Divanı üyelerimiz ile uzun bir toplantı gerçekleştirdi Sayın Genel Başkanımız. Burada deprem konusundaki gelişmelerin yanı sıra bu konular da konuşuldu. İYİ Parti milletvekili grubumuz, TBMM grubumuz Sayın Genel Başkanımızı tam olarak yetkilendirmiştir 2 Mart'taki toplantı için" ifadelerini kullandı.

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CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında şu bilgileri aktardı...

"Az önce İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısında hem parti grubunun hem başkanlık divanının Meral Akşener'e 2 Mart'ta alınacak kararlar doğrultusunda tam yetki verildiğini söyledi. Zorlu, '2 Mart'ta Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı belirlenecek' dedi. 2 Mart'taki toplantıda ismin ete kemiğe bürünmesi belki de açıklanması söz konusu olabilir.

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Dünkü İYİ Parti toplantısında yine tüm seçenekler konuşuldu. Mansur Yavaş'ın da Ekrem İmamoğlu'nun da Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa 'ne olur' bütün bunlar değerlendirildi.

Dünkü İYİ Parti toplantısında yine tüm seçenekler konuşuldu. Mansur Yavaş'ın da Ekrem İmamoğlu'nun da Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa 'ne olur' bütün bunlar değerlendirildi.

'Mansur Yavaş çekimser durdu' dolayısıyla 'gündem dışı kaldı' diyenler oldu. Ekrem İmamoğlu için, 'Bir yargı kararı var, bu onanırsa sıkıntılı bir tablo olur, dolayısıyla adaylığı artık çok tercih edilmeyebilir' diyenler oldu. Kemal Kılıçdaroğlu için ise 'Sahada bizi güçlü kılar gibi bir yaklaşım göremiyoruz' diyenler oldu.

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Aslında dünkü milletvekilleriyle yapılan toplantıda bugüne kadar daha önceki toplantılarda da hangi görüşler gündeme geldiyse gündeme getirildi diye anlıyorum.

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"AKŞENER, 'KAZANACAK ADAY' MESAJINI VURGULADI"

Meral Akşener'in de çoğunlukla dinlediği ifade ediliyor. Ara ara bazı mesajlar verdiğini söyleyebilirim. Yani Akşener'in 'kazanacak aday önemli' mesajını vurguladığı ifade ediliyor. Yine 'ümit olmayanları seçmen cezalandırır' mesajını verdiği ifade ediliyor.

Meral Akşener'in de çoğunlukla dinlediği ifade ediliyor. Ara ara bazı mesajlar verdiğini söyleyebilirim. Yani Akşener'in 'kazanacak aday önemli' mesajını vurguladığı ifade ediliyor. Yine 'ümit olmayanları seçmen cezalandırır' uyarısında bulunduğu ifade ediliyor. 'Cumhurbaşkanlığı adaylığından ben feragat ettim ama bunun bir anlamı var. Şahsi menfaatlerin ötesinde hareket lazım' gibi mesajların altını dünkü toplantıda milletvekillerine bir kez daha altını çizdiği ifade ediliyor. Parti kurmayları da şunu söylüyor: Biz yetkiyi verdik, artık süreci liderlere bıraktık. oradan çıkacak karar uyacağız ama görüşlerimizi de elbet söyleyeceğiz.

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Genel kanaatin İYİ Parti'de tek ve ortak adayla seçime gitmek olduğu vurgulanıyor. Dediğim gibi işte o aday kim olacak? Henüz bunun belirlenmemesinden dolayı rahatsızlık duyanlar, eleştirenler tepki koyanlar da var elbette. Çünkü 'süreç çok daraldı' deniyor. 2 Mart'taki o toplantıda Kürşad Zorlu'nun dediği gibi eğer kendi iddialarına göre Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı belirlenecekse bu ne zaman açıklanacak, bu da önemli olacak.

KARAMOLLAOĞLU MASAYA İSİM GETİRECEK Mİ?

Kulislerde şöyle konuşuluyor; Muhtemeldir ki Kılıçdaroğlu'nun ismini masaya Temel Karamollaoğlu getirebilir. Veya Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal. Zaten sıcak baktıklarını açıklamışlardı. Dolayısıyla bu minvalde masada konuşulabilir. Meral Akşener'in hafta sonu il başkanlarıyla süren toplantıları olacak. 6'lı masada ismin ete kemiğe bürünmesinden sonra belki bir ihtimal parti kurulu ve genel idare kurulunun görüşüne de başvurmak isteyebilir deniyor. Ama tüm bunlar olmadan çok daha hızlı da süreç ilerleyebilir.